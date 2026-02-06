Passo Fundo registra primeiro caso autóctone de dengue em 2026

Passo Fundo confirmou, em 2026, o primeiro caso autóctone de dengue, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O paciente é um homem de 20 a 29 anos, reforçando a preocupação com a circulação do vírus no município.

Conforme o Painel de Casos de Dengue do Rio Grande do Sul, a cidade registrou 119 notificações neste ano. Destas, 71 ainda estão em investigação, enquanto os demais casos já tiveram diagnóstico confirmado ou descartado pelas autoridades de saúde.

O cenário de alerta é reforçado pelo primeiro Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2026, realizado pelo Núcleo de Vigilância Ambiental entre os dias 12 e 21 de janeiro. Foram vistoriados 3.268 imóveis, e focos do mosquito transmissor foram encontrados em 117 propriedades, resultando em um índice de infestação predial de 3,6%, acima do limite considerado seguro pelo Ministério da Saúde.

Os bairros Petrópolis e São Luiz Gonzaga apresentaram as maiores taxas de incidência do Aedes aegypti, concentrando parte significativa dos focos detectados, o que reforça a necessidade de intensificação das ações de prevenção e controle no município.

No panorama estadual, o Rio Grande do Sul contabiliza 77 casos confirmados de dengue em 2026, sendo 61 autóctones. Outros 2.040 registros permanecem sob investigação. A maioria dos pacientes confirmados é do sexo feminino, e a faixa etária mais afetada também está entre 20 e 29 anos, perfil semelhante ao observado em Passo Fundo.