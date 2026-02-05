Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
17
°C
36
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Justiça
Previsão do Tempo
Violência Urbana
Direitos Humanos
Saúde
Direitos Humanos
Participação Jovem
Alerta Oncológico
Crueldade animal
Senado Federal
Saúde
Incêndio
Saúde
Geral
Incêndio
Publicidade
Edição 1513 - 06 de Fevereiro de 2026
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
05/02/2026 às 19h22
Atualizada em 05/02/2026 às 19h27
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 3 dias
Edição 1512 - 30 de Janeiro de 2026
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1511 - 15 de Janeiro de 2026
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1510 - 30 de Dezembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 meses
Edição 1509 - 19 de Dezembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 meses
Edição 1508 - 12 de Dezembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín.
17°
Máx.
36°
33°
Sensação
3.74
km/h
Vento
37%
Umidade
0%
(0mm)
Chance chuva
06h11
Nascer do sol
19h26
Pôr do sol
Sexta
38°
18°
Sábado
31°
19°
Domingo
30°
17°
Segunda
35°
18°
Terça
36°
17°
Últimas notícias
Jornal Província
Há 9 minutos
Edição 1513 - 06 de Fevereiro de 2026
Senado Federal
Há 23 minutos
Relator da CPMI critica fiscalização do INSS sobre consignados e defende regulação
Justiça
Há 23 minutos
Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
Câmara
Há 23 minutos
Projeto reconhece motoclubes como expressão cultural e social
Política
Há 39 minutos
Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27
+0,63%
Euro
R$ 6,21
+0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 351,084,72
-13,95%
Ibovespa
182,127,25 pts
0.23%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados