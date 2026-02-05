Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar

Boletim informa que quadro é compatível com desidratação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 18h52

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) foi internado no Hospital Beneficente Portuguesa nesta quinta-feira (5), em Belém, no Pará. Segundo boletim divulgado pela unidade de saúde, Barbalho deu entrada após apresentar episódio de mal-estar.

“O paciente foi admitido com quadro clínico compatível com desidratação, sendo indicada internação hospitalar para reposição volêmica endovenosa com administração medicamentosa e realização de exames complementares”, diz o boletim.

O informe diz ainda que Barbalho está lúcido, “orientado em tempo e espaço”, sem evidência de déficit motor e em estabilidade clínica.

O senador segue acompanhado por equipe multiprofissional e deve ficar em observação médica nas próximas horas.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
