Cresol destinou mais de R$ 11 milhões em projetos do Fundo Social em 2025

Celebrando 30 anos no cooperativismo de crédito em 2025, a Cresol desenvolveu diversas ações nas comunidades onde atua. Um exemplo desse compromisso é o Fundo Social, cujos projetos impactaram mais de 1 milhão de pessoas ao longo do ano.

No último ano, a cooperativa destinou mais de R$ 11 milhões, totalizando 1.531 entidades sociais beneficiadas. Esses recursos são fundamentais para fortalecer as ações desenvolvidas por essas entidades nas comunidades onde a cooperativa está presente.

Ações que o Fundo Social apoia

O Fundo Social apoia ações desenvolvidas por entidades com foco na educação, cultura, saúde, meio ambiente, inclusão social e financeira e esporte inclusivo, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades.

Uma das iniciativas apoiadas é o trabalho da Associação do Corpo de Bombeiros de Lauro Muller (SC), com o programa Golfinho, que reúne crianças com objetivo de ensinar de forma prática e teórica os cuidados essenciais para prevenção e segurança em ambientes aquáticos.

Outra ação que gera desenvolvimento é o Projeto Ecos, Ecologia e Saúde Vivenciando a Horta Escolar, em São João do Sul (SC), uma iniciativa que visa integrar natureza e aprendizado no ambiente escolar. O recurso foi utilizado para a aquisição de materiais e ferramentas para a implantação da horta.

"É uma horta escolar, sustentável, de uma economia circular e de cooperativismo", disse o professor responsável pelo projeto, Dairce Londero. O Ecos permite que alunos e professores utilizem o espaço como um laboratório vivo, promovendo a educação ambiental, a consciência sobre a origem dos alimentos e o aprendizado do plantio consorciado.

Desenvolvimento das comunidades

O Fundo Social é um instrumento financeiro destinado a apoiar projetos de interesse coletivo, alinhados aos princípios cooperativistas e ao desenvolvimento sustentável das comunidades. Sua regulamentação está prevista na legislação cooperativista e em normativas específicas do Banco Central do Brasil.

"Investir em entidades que desempenham um papel importante nas comunidades reforça os princípios do cooperativismo e o compromisso da Cresol com o desenvolvimento social e sustentável. É um orgulho saber que contribuímos diretamente para melhorar a vida de mais de um milhão de pessoas através dos projetos do Fundo Social", afirmou Alzimiro Thomé, presidente do Cresol Instituto.

Sobre a Cresol

Com 30 anos de história, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil. Por meio de uma ampla rede com mais de 1.000 agências de atendimento, está presente na vida de mais de 1 milhão de cooperados em todos os estados do país, oferecendo soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais, com foco no relacionamento próximo e no cooperativismo.

