CTGs têm até 15 de fevereiro para se inscrever no programa CTG na Escola

Os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) têm até o dia 15 de fevereiro para se inscrever no Programa CTG na Escola. O edital foi lançado pela Secretaria da Cultura do Estado (Sedac), em parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), e as inscrições estão abertas desde 1º de fevereiro.

A seleção irá contemplar 180 entidades tradicionalistas, que deverão realizar atividades educativas, culturais e formativas em escolas da rede pública de ensino e em Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Cada projeto aprovado receberá R$ 18 mil, totalizando um investimento de R$ 3,24 milhões.

O edital foi publicado no sábado, 31 de janeiro, no site do MTG. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Valorização do tradicionalismo

Durante o lançamento do edital, o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, destacou o compromisso do governo com a valorização da cultura gaúcha. Segundo ele, o Programa CTG na Escola é resultado de um trabalho iniciado no começo da atual gestão, com apoio direto do governador Eduardo Leite.

O secretário citou ações como a criação da Coordenadoria do Tradicionalismo Gaúcho, no âmbito da Sedac, e do Colegiado Setorial de Folclore e Tradição Gaúcha, além de programas de fomento como o Avançar Tchê. A iniciativa reúne o Prêmio Tradicionalismo Gaúcho, o edital Invernadas Culturais e o próprio CTG na Escola. O conjunto dessas ações representa mais de R$ 21 milhões investidos pelo Estado no fortalecimento do tradicionalismo.

Sobre o programa

Podem participar do edital apenas entidades regularmente filiadas ao MTG. Cada CTG deverá apresentar um plano de trabalho com a descrição das ações, equipe envolvida, instituições parceiras, metas e cronograma de execução.

Os projetos devem totalizar 200 horas de atividades, a serem desenvolvidas ao longo de seis meses, podendo ocorrer em uma ou mais instituições. Propostas que destinarem pelo menos 30% das atividades às Apaes receberão pontuação adicional.

A avaliação será realizada por avaliadores independentes designados pelo MTG. Os 90 projetos com maior pontuação serão selecionados diretamente. As outras 90 vagas serão distribuídas de forma a garantir a participação de três entidades por Região Tradicionalista (RT).

Além do repasse financeiro, os CTGs selecionados deverão participar de um ciclo obrigatório de cinco formações promovidas pelo MTG, com foco em metodologia pedagógica, gestão de projetos, prestação de contas e comunicação em mídias sociais.