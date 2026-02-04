Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Sicredi

Calendário de Eventos Agropecuários 2026 reúne 456 atividades e reforça protagonismo de SC no setor

A força e a diversidade da agropecuária catarinense ganham destaque no Calendário de Eventos Agropecuários do ano de 2026, que reúne em todas as re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/02/2026 às 18h57
Foto: Reprodução/Secom SC

A força e a diversidade da agropecuária catarinense ganham destaque no Calendário de Eventos Agropecuários do ano de 2026, que reúne em todas as regiões do estado 456 atividades, envolvendo animais, como leilões e exposições. Publicado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), o cronograma evidencia a organização do setor, o compromisso com a sanidade animal e a relevância econômica e cultural do agro em Santa Catarina.

:: Confia o calendário 2026

O calendário é exclusivo para eventos que envolvem animais. A Sape é responsável pela autorização desses eventos, e os que constam no calendário já são considerados aprovados, conforme a Portaria Sape nº 2/2026, desde que atendam às normas sanitárias vigentes e às orientações da Cidasc. O calendário  pode ser acessado no site www.agricultura.sc.gov.br na aba “eventos”.

A programação, construída em parceria com entidades públicas e privadas do setor agropecuário catarinense, contempla feiras, exposições, leilões, competições, encontros técnicos, eventos esportivos e manifestações tradicionalistas. O objetivo é divulgar, incentivar e fortalecer a comercialização de animais, seus produtos e subprodutos, além de promover a integração entre o meio urbano e o meio rural e valorizar a cultura catarinense.

Santa Catarina se destaca como um dos principais produtores de alimentos do Brasil, sendo líder nacional na produção de carne suína, moluscos e pescados, além de ocupar a segunda posição na produção de carne de aves. O Estado também se destaca na produção de leite e na apicultura.

“O Calendário de Eventos Agropecuários é mais uma demonstração da força, da organização e do protagonismo da agropecuária de Santa Catarina. São eventos que movimentam a economia, promovem inovação, fortalecem a sanidade animal, mantém as tradições culturais e valorizam o trabalho dos nossos produtores, consolidando o Estado como referência nacional e internacional ”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

A sanidade animal é um dos maiores patrimônios da agropecuária catarinense. Santa Catarina mantém o status de área livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa), além de ser certificada como área livre de peste suína clássica e apresentar baixas prevalências de doenças como brucelose e tuberculose bovina e bubalina. Esses resultados são fruto da parceria sólida entre produtores rurais, Governo do Estado e iniciativa privada.

“O Calendário de Eventos Agropecuários é uma ferramenta estratégica produzida pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária que organiza e confere previsibilidade às atividades do setor em Santa Catarina. A Cidasc atua diretamente na execução desses eventos, assegurando a defesa agropecuária e a sanidade animal. Como são iniciativas que concentram grande número de animais e envolvem significativo interesse econômico, o controle sanitário é fundamental para evitar a disseminação de doenças. Nossa atuação abrange desde a testagem e o monitoramento da sanidade dos rebanhos até a promoção do bem-estar animal, que é um dos pilares do trabalho da defesa agropecuária no estado”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Os eventos agropecuários com a presença de animais que não constam no Calendário Oficial precisam passar por análise individual e autorização específica por meio de ofício. Para isso, o organizador do evento deve procurar a Cidasc do seu município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
