Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chefes de Poderes assinarão pacto contra o feminicídio no Brasil

Evento no Planalto reunirá as principais autoridades do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 18h38
Chefes de Poderes assinarão pacto contra o feminicídio no Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o país convivendo com números intoleráveis de violência contra as mulheres, os Três Poderes da República se reúnem nesta quarta-feira (4) para firmar um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio . A solenidade será realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, a partir das 10h, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ; do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin; e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre; e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além da ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

De acordo com o governo federal, o pacto vai estabelecer um compromisso integrado entre Executivo, Legislativo e Judiciário para enfrentar a violência letal contra mulheres , com ações de prevenção, proteção, responsabilização de agressores e garantia de direitos.

Desde o fim do ano passado, em meio a uma onda de assassinatos brutais de mulheres, Lula tem cobrado publicamente ações mais contundentes para frear a violência.

Cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras viveram um ou mais episódios de violência doméstica ao longo dos últimos 12 meses encerrados em novembro do ano passado , segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em 2024, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídios . Em média, cerca de quatro mulheres foram assassinadas por dia em 2024 em razão do gênero, em contextos de violência doméstica, familiar ou por menosprezo e discriminação relacionados à condição do sexo feminino.

Em 2025, Brasil registrou, até o início de dezembro, mais de 1.180 feminicídios e quase 3 mil atendimentos diários pelo Ligue 180, segundo o Ministério das Mulheres.

Feminicídio é o homicídio de uma mulher cometido em razão do gênero, caracterizado por violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação contra a condição feminina. É considerado a expressão máxima da violência de gênero e ocorre frequentemente como desfecho de um histórico de agressões, podendo ser motivado por ódio, inferiorização ou sentimento de posse sobre a vítima. No Brasil, é considerado um crime hediondo e, quando tipificado como qualificador do homicídio, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

Senado aprova MP que cria programa Gás do Povo; texto vai à sanção

Recarga gratuita de botijão deve alcançar 15 milhões de famílias
Política Há 8 horas

Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores

Cerimônias, reservadas, foram no Palácio do Planalto

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 8 horas

Governo deve enviar projeto para acabar com escala 6x1, diz líder

Lindbergh Farias informou que PT vai apoiar CPIs do Banco Master

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 12 horas

Banco Master: CPI quer ouvir o governador Ibaneis Rocha, do DF

Ele não compareceu à reunião de hoje da comissão

 © Agência Brasil
Política Há 1 dia

Motta promete avançar sobre escala 6x1 e trabalho por aplicativos

Fim da escala é prioridade do governo, que estuda enviar projeto

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
22° Sensação
1.19 km/h Vento
77% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Santos: 5 barracos são destruídos em novo incêndio no Dique Vila Gilda
Justiça Há 2 horas

Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Câmara Há 2 horas

Átila Lira é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara
Câmara Há 2 horas

Coronel Meira é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública
Câmara Há 3 horas

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,925,92 -0,15%
Ibovespa
185,674,44 pts 1.58%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias