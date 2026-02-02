Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cresce o número de profissionais que querem mudar de emprego

Pesquisa do LinkedIn aponta alta intenção de transição de carreira; requalificação técnica é vista como etapa indispensável

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/02/2026 às 12h43
Cresce o número de profissionais que querem mudar de emprego
Freepik

A mudança de carreira tem se tornado prioridade para profissionais brasileiros em 2026. De acordo com pesquisa divulgada pelo LinkedIn em janeiro, 54% dos entrevistados no país afirmaram que pretendem buscar um novo emprego ao longo do ano. O número, próximo da média global, sinaliza um movimento de reavaliação de trajetórias e objetivos profissionais.

Esse cenário ocorre em meio a um mercado mais competitivo. A elevada concorrência, a impessoalidade dos processos seletivos e a instabilidade dos modelos tradicionais de trabalho são apontadas por especialistas como barreiras à transição. Por isso, o planejamento de carreira, aliado à aquisição de novas competências, tem sido considerado essencial por quem busca se reposicionar.

Plataformas educacionais passaram a oferecer estrutura para apoiar esse processo. A 4ED, por exemplo, disponibiliza cursos voltados à prática de cada profissão, programas de mentoria e orientação especializada voltada à construção de novas trajetórias profissionais. De acordo com a instituição, a proposta é fornecer suporte técnico e estratégico a quem deseja migrar de área, com formações voltadas às exigências atuais do mercado de trabalho.

Segundo Jandreh Hofstetter, cofundador da 4ED, "mudar de carreira não começa com a inscrição em uma vaga, mas com um plano claro de aprendizado, um roteiro para sair do ponto A e chegar ao ponto B com consistência". Ele afirma que a ausência de preparo técnico dificulta o processo. "Um plano de estudos bem estruturado" organiza a energia de quem quer mudar e acelera o processo de transição, complementa.

A pesquisa do LinkedIn também mostra que 49% dos profissionais brasileiros já adotaram formas de trabalho por projeto, contratos temporários ou consultorias. A mudança no modelo de atuação exige maior autogestão, capacidade de adaptação e organização, além das habilidades técnicas.

Nesse percurso, profissionais têm recorrido a diferentes recursos de formação e atualização, que incluem cursos, mentorias e materiais de apoio. O hábito da leitura, em alguns casos, tem sido incorporado como complemento ao desenvolvimento técnico e ao aprofundamento em temas como criatividade, estratégia e liderança.

A transição de carreira, nesse contexto, deixa de ser tratada como uma ação pontual e passa a ser vista como um processo contínuo, que exige preparação e adaptação. Com um plano estruturado, estudo direcionado e apoio especializado, profissionais buscam formas de se reposicionar diante das transformações do mercado de trabalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Huawei CBG
Tecnologia Há 28 minutos

FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA

Modelo open-ear incorpora design em formato de clipe e recursos de IA aplicados ao ajuste de áudio e chamadas no uso cotidiano.

Andrea Piacquadio
Tecnologia Há 1 hora

Verão acelera uso de IA para fidelização de clientes

Com alta demanda e mudanças rápidas de comportamento, empresas usam IA em tempo real para personalizar comunicações, integrar canais e adaptar camp...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Finanças e contabilidade ganham papel estratégico

Com atuação integrada à estratégia corporativa, finanças e contabilidade passam a fornecer dados estruturados e análises que apoiam a tomada de dec...

 (Foto: Tânia Rêgo)
Comportamento Há 2 horas

Fevereiro Sem Celular: campanha global convida a repensar relação com smartphones

Smartphones são desenvolvidos para manter os usuários constantemente conectados às telas.
Tecnologia Há 4 horas

KSK coloca no ar a plataforma educativa UNIKSK

Plataforma reúne conteúdos de educação financeira e orientações sobre consórcios.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 32°
29° Sensação
1.63 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA
Câmara Há 23 minutos

Comissão propõe que atletas fiquem com 50% dos direitos de imagem em apostas esportivas
Câmara Há 23 minutos

Oposição aponta derrubada de veto e instalação de CPMI do Banco Master como prioridades na retomada dos trabalhos
Câmara Há 23 minutos

Governo aponta acordo Mercosul-União Europeia e votações de MPs como prioridades; assista
Geral Há 23 minutos

INSS retoma atendimento presencial em agências do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,962,65 -6,22%
Ibovespa
182,010,23 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias