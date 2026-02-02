Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fevereiro Sem Celular: campanha global convida a repensar relação com smartphones

Smartphones são desenvolvidos para manter os usuários constantemente conectados às telas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
02/02/2026 às 11h21
Fevereiro Sem Celular: campanha global convida a repensar relação com smartphones
(Foto: Tânia Rêgo)

Um movimento global chamado Fevereiro Sem Celular (Phone Free February) convida pessoas em todo o mundo a reduzir drasticamente ou até abandonar o uso do telefone celular durante o mês de fevereiro. A proposta é estimular uma reflexão sobre a relação com a tecnologia e incentivar a recuperação do controle sobre o próprio tempo.

Inspirada em campanhas como o Janeiro Seco ou Janeiro Sem Álcool, que defendem a abstinência do consumo de bebidas alcoólicas por um mês, a iniciativa sugere um “detox digital”. O objetivo é ajudar os participantes a perceberem o impacto do uso excessivo do smartphone na rotina, na produtividade e no bem-estar.

Segundo a Global Solidarity Foundation, organização responsável pela campanha, os smartphones são desenvolvidos para manter os usuários constantemente conectados às telas. Dados citados pela entidade indicam que, em média, as pessoas checam o celular cerca de 221 vezes por dia.

Jacob Warn, representante da fundação, afirmou ao jornal The Washington Post que a campanha busca fazer com que as pessoas questionem para quais finalidades realmente utilizam o celular no cotidiano. Ele reconhece, no entanto, que o afastamento completo pode não ser viável para todos, especialmente para quem depende do aparelho no trabalho. Como alternativa, a iniciativa sugere reduzir o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens durante os momentos de lazer.

Especialistas em saúde mental também destacam a relevância da proposta. Emily Hemendinger, professora assistente de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade do Colorado, avalia que o detox digital pode trazer benefícios, embora ressalte que os efeitos variam de acordo com cada pessoa e seus objetivos individuais.

Para Hemendinger, citada no site da fundação, o período sem celular deve servir como um ponto de partida para a revisão de hábitos a longo prazo, e não apenas como uma pausa temporária interrompida ao final do mês.

A preocupação com a saúde mental é um dos eixos centrais da campanha. Estudos e análises de especialistas indicam que o uso excessivo de smartphones está associado ao aumento de quadros de ansiedade, depressão, distúrbios do sono e isolamento social. O comportamento também é apontado como um dos fatores relacionados ao crescimento de casos de autolesão entre adolescentes e jovens adultos.

Dino Ambrosi, fundador do Project Reboot, programa educacional voltado a auxiliar jovens na relação com o mundo digital, afirma que os smartphones passaram a ocupar grande parte do tempo livre. Segundo ele, se um jovem de 18 anos nos Estados Unidos viver até os 90 anos, poderá passar cerca de 93% de seu tempo livre diante de telas.









■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Huawei CBG
Tecnologia Há 26 minutos

FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA

Modelo open-ear incorpora design em formato de clipe e recursos de IA aplicados ao ajuste de áudio e chamadas no uso cotidiano.

Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Cresce o número de profissionais que querem mudar de emprego

Pesquisa do LinkedIn aponta alta intenção de transição de carreira; requalificação técnica é vista como etapa indispensável

 Andrea Piacquadio
Tecnologia Há 1 hora

Verão acelera uso de IA para fidelização de clientes

Com alta demanda e mudanças rápidas de comportamento, empresas usam IA em tempo real para personalizar comunicações, integrar canais e adaptar camp...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Finanças e contabilidade ganham papel estratégico

Com atuação integrada à estratégia corporativa, finanças e contabilidade passam a fornecer dados estruturados e análises que apoiam a tomada de dec...
Tecnologia Há 4 horas

KSK coloca no ar a plataforma educativa UNIKSK

Plataforma reúne conteúdos de educação financeira e orientações sobre consórcios.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 32°
29° Sensação
1.63 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA
Câmara Há 23 minutos

Comissão propõe que atletas fiquem com 50% dos direitos de imagem em apostas esportivas
Câmara Há 23 minutos

Oposição aponta derrubada de veto e instalação de CPMI do Banco Master como prioridades na retomada dos trabalhos
Câmara Há 23 minutos

Governo aponta acordo Mercosul-União Europeia e votações de MPs como prioridades; assista
Geral Há 23 minutos

INSS retoma atendimento presencial em agências do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,962,65 -6,22%
Ibovespa
182,010,23 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias