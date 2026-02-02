FGF divulga datas e horários das quartas de final do Campeonato Gaúcho

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou neste domingo (01) os detalhes dos confrontos das quartas de final do Gauchão. A fase decisiva terá início na próxima sexta-feira e se estende até a segunda-feira seguinte.
No sábado (07), o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, com início marcado para as 18h30min. Já no domingo (08), o Internacional recebe o São Luiz, às 18h.
A abertura dos mata-matas ocorre na sexta-feira (06), com o duelo entre Caxias e Ypiranga, às 20h30min, no Estádio Centenário. O encerramento das quartas de final será na segunda-feira (09), quando Juventude e São José se enfrentam às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Todos os confrontos serão decididos em jogo único.
O chaveamento das semifinais será definido com base na classificação geral das equipes, levando em conta a fase de grupos e as quartas de final. O time de melhor campanha entre os classificados enfrentará o quarto melhor desempenho, enquanto o outro duelo reunirá o segundo e o terceiro colocados no ranking geral.