FGF divulga datas e horários das quartas de final do Campeonato Gaúcho

Jogos começam na sexta-feira e serão disputados em confronto único, com transmissão ao vivo pela Rádio Província via Rede Gaúcha Sat

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações FGF
02/02/2026 às 10h40
(Foto: Angelo Pieretti)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou neste domingo (01) os detalhes dos confrontos das quartas de final do Gauchão. A fase decisiva terá início na próxima sexta-feira e se estende até a segunda-feira seguinte.

No sábado (07), o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, com início marcado para as 18h30min. Já no domingo (08), o Internacional recebe o São Luiz, às 18h.

A abertura dos mata-matas ocorre na sexta-feira (06), com o duelo entre Caxias e Ypiranga, às 20h30min, no Estádio Centenário. O encerramento das quartas de final será na segunda-feira (09), quando Juventude e São José se enfrentam às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Todos os confrontos serão decididos em jogo único.

O chaveamento das semifinais será definido com base na classificação geral das equipes, levando em conta a fase de grupos e as quartas de final. O time de melhor campanha entre os classificados enfrentará o quarto melhor desempenho, enquanto o outro duelo reunirá o segundo e o terceiro colocados no ranking geral.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
