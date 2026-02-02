Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
KSK coloca no ar a plataforma educativa UNIKSK

Plataforma reúne conteúdos de educação financeira e orientações sobre consórcios.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/02/2026 às 10h08

O sistema de consórcios, que alcançou quase 13 milhões de consorciados no ano passado, está crescendo, ano após ano, apoiado nos fundamentos da educação financeira, segundo divulgado pela pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Ao buscar se informar para investir, o brasileiro respalda-se em fontes de credibilidade, como os profissionais de vendas que comercializam cotas de consórcio.

Para atender a essa necessidade, a KSK Consórcio está colocando no ar a UNIKSK. Trata-se de um ambiente de aprendizado e desenvolvimento contínuo, projetado para preparar inicialmente os colaboradores internos, representantes comerciais e força de vendas.

"O principal objetivo é proporcionar maior conhecimento especializado, aprimoramento nas habilidades práticas e formação contínua, alinhados às demandas de mercado, ou seja, capacitar nossos profissionais para orientar os interessados em investir no consórcio como verdadeiros consultores financeiros", explica João Galvão, gerente de marketing da KSK.

De forma atualizada, a UNIKSK disponibiliza uma plataforma integrada e acessível, que, ao fomentar a evolução profissional de cada membro das equipes interna e externa, permitirá um atendimento mais amplo dos questionamentos de consorciados e potenciais consorciados, identificando desejos e possibilidades financeiras.

A UNIKSK disponibilizará treinamentos financeiros considerando comparativos com produtos alternativos e concorrentes, formas de uso de reservas pessoais como investimentos, gerência de finanças, controles orçamentários mensais das despesas versus receitas, itens importantes no dia a dia do consumidor.

Galvão detalha que "a expansão do consórcio nos diversos mercados, do automotivo ao de imóveis, precisava contar com uma fonte de credibilidade para aconselhar sobre o mecanismo e facilitar a decisão do brasileiro na aquisição planejada de bens patrimoniais e vivenciar qualidade de vida. Por isso, criamos a UNIKSK, cujo beneficiado final é o futuro consorciado".

Em breve, a KSK Consórcio estará colocando seus cursos sobre educação financeira à disposição do público em geral, "visando possibilitar amplo conhecimento sobre o assunto para que o consumidor faça um negócio consciente e decida com segurança pelo consórcio", adianta Galvão.

Projeto inclui estímulo aos profissionais

Com a intenção de complementar as atividades da UNIKSK em oferecer qualidade de atendimento a consorciados e interessados em participar dos consórcios, a KSK está lançando paralelamente o Sistema de Fidelidade KSK Prime, exclusivo para sua equipe de consultores.

O projeto visa reconhecer, valorizar e desenvolver a base comercial, na qual a melhor métrica está diretamente relacionada ao melhor resultado obtido junto aos contatos e contratos assinados, estimulando a cessão de boas informações, manutenção da adimplência e conscientização sobre o funcionamento do consórcio.

"A proposta é dirigida para os companheiros de vendas. Porém, os maiores privilegiados são nossos atuais e futuros consorciados quando receberem explicações do nosso time de consultores sobre o funcionamento do consórcio, esclarecendo dúvidas, mostrando principalmente as características da educação financeira e oportunizando a decisão pela adesão", finaliza Galvão.

