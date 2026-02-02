Eduardo Leite anuncia candidatura à Presidência da República em 2026

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou oficialmente que irá concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026. Com uma trajetória marcada pela administração estadual e experiência como prefeito, Leite busca agora expandir sua atuação política para o cenário nacional, apresentando-se como uma alternativa à polarização entre os principais polos políticos do país.

Durante pronunciamento recente, o governador destacou que sua candidatura tem como objetivo oferecer ao eleitor brasileiro uma opção de centro, baseada em diálogo e propostas concretas para a economia, educação, segurança e infraestrutura. Ele afirmou que pretende trabalhar para aproximar políticas públicas dos municípios e valorizar a participação da sociedade civil na definição de estratégias governamentais.

Leite enfatizou também que sua candidatura se baseia na experiência administrativa adquirida ao longo de sua carreira política, ressaltando a importância de um governo eficiente e transparente. Segundo ele, o Brasil precisa de lideranças capazes de unir diferentes setores da sociedade, promovendo desenvolvimento sustentável e inovação em diversas áreas.

A pré-candidatura de Eduardo Leite chega em um momento de grande movimentação política no país. Ele promete percorrer todas as regiões do Brasil, apresentar suas propostas e ouvir a população, buscando consolidar um projeto que dialogue com eleitores de diferentes perfis. Leite afirmou que pretende construir alianças estratégicas sem abrir mão de sua independência política, mantendo seu compromisso com a ética e a responsabilidade administrativa.

O governador do Rio Grande do Sul destacou que sua campanha será pautada pela transparência e pelo respeito às instituições democráticas, e que seu objetivo é contribuir para a construção de um Brasil mais justo, eficiente e preparado para os desafios do futuro.

Tudo depende agora no PSD, pois nomes como Ratinho Jr e Ronaldo Caiado também estão na disputa interna para serem candidatos.

