Janete Bones é a nova técnica do Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã

Na manhã de sábado (31), o Flamengo/Gurias do Yucumã anunciou oficialmente a nova técnica da equipe Sub-15, que representará o clube no Campeonato Estadual da categoria. A nomeação de Janete Aparecida Bones Baldo foi feita pelo diretor-presidente, professor Ildo Scapini, em um evento realizado na sede da entidade, em Tenente Portela.

Natural de Braga, Janete é uma figura renomada no cenário esportivo regional e uma das pioneiras do futebol feminino na Região Celeiro e no Estado do Rio Grande do Sul. Formada em Educação Física, ela possui certificação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para exercer a função de técnica, atendendo a todos os requisitos exigidos nas competições profissionais.

Sua trajetória é marcada por dedicação e voluntariado. Janete atuou durante anos na formação de jovens atletas em escolinhas de futebol de campo e futsal, tanto em Braga quanto em diversos municípios da região. Recentemente, ela coordenava o núcleo de base Braga/Campo Novo, projeto que envolvia atletas de várias cidades vizinhas.

Além de sua experiência como treinadora, Janete possui um histórico de conquistas expressivas em campeonatos e torneios regionais, tanto nas categorias masculina quanto feminina. Ex-atleta de futebol feminino, ela também se tornou mentora e inspiração para diversas jogadoras que hoje atuam profissionalmente em grandes clubes brasileiros.

Durante a apresentação, o professor Ildo Scapini destacou a confiança da diretoria na nova técnica: "A Janete representa o que há de melhor no esporte da nossa região — competência, seriedade e amor pelo futebol. Temos certeza de que ela fará um grande trabalho à frente da equipe Sub-15", afirmou.

O evento contou com a presença do prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, além de atletas dos diversos núcleos do clube e outras autoridades locais.

Com a chegada de Janete Bones, o Flamengo/Gurias do Yucumã reforça seu compromisso com a valorização do talento regional e o fortalecimento do futebol feminino de base no Rio Grande do Sul.