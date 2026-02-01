Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei

Timão marca um gol em cada tempo do jogo e faz 2 a 0 nos cariocas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/02/2026 às 20h06

O Corinthians é campeão da Supercopa Rei. A conquista foi confirmada com a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na tarde deste domingo (1º). A equipe de São Paulo conquistou o bicampeonato do torneio.

A primeira taça havia sido obtida em 1991 também sobre o Flamengo. Em 2026, o Corinthians participou da Supercopa por ter sido o campeão da Copa do Brasil de 2025. O Flamengo, por ter sido o campeão nacional da temporada passada.

A final dessa temporada começou a ser decidida com o gol do zagueiro Gabriel Paulista aos 25 minutos de jogo.

Após cobrança de escanteio, Matheuzinho cruzou, Gustavo Henrique desviou e Gabriel Paulista completou de primeira. Depois, teve expulsão de Carrascal, após checagem do VAR.

Bola na trave do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, em cabeça de Pulgar. Gol anulado de Memphis Depay. Até que o centroavante Yuri Alberto definiu o jogo aos 52 minutos da etapa final.

O artilheiro driblou o goleiro Rossi em um lindo lance e finalizou para o gol vazio.

A conquista do Corinthians foi presenciada por 71.244 torcedores no Mané Garrincha. O público é um novo recorde da arena.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo.
