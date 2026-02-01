Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Arsenal bate Corinthians na prorrogação e fatura Mundial Feminino

Brabas lutam, mas são derrotadas por 3 a 2 pelas inglesas na decisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/02/2026 às 19h47

O Corinthians Feminino bem que tentou. As Brabas lutaram muito. Fizeram jus à história. Mas a maior qualidade e investimento do Arsenal acabou pesando. As inglesas ganharam por 3 a 2 na prorrogação e faturaram a Copa dos Campeões, o primeiro título mundial da modalidade organizado pela FIFA.

A decisão ocorreu na tarde deste domingo (1º de fevereiro) no Emirates Stadium, em Londres.

O placar foi aberto pelas europeias. Logo aos 14 minutos, depois da falha da zaga corintiana, Lelê salvou o chute de Russo. Mas Smith, no rebote, mandou para as redes.

A vantagem inglesa durou pouco. Aos 20, Andressa Alves cobrou escanteio, e Gabi Zanotti concluiu de cabeça para o gol. A goleira do Arsenal defendeu, mas a bola cruzou a linha antes mesmo de Belén Aquino completar. Depois de várias chances de lado a lado, o primeiro tempo encerrou-se com o placar igual: 1 X 1.

Na etapa final do tempo regulamentar, o cenário de maior posse de bola do Arsenal e mais chances de gol das inglesas não se alterou. Aos 12 minutos, Wubben-Moy mandou para as redes de cabeça e colocou o time europeu na frente mais uma vez: 2 a 1.

Mantendo a tradição de muita luta e muita superação, as Brabas do Timão resistiram a pressão adversária e conseguiram um pênalti nos acréscimos após revisão do VAR. Vic Albuquerque cobrou e igualou aos 50 minutos: 2 x 2.

Na prorrogação, a decisão da final. Após Duda Sampaio perder uma bola no meio de campo, Foord aproveitou um rápido contra-ataque e chutou para definir o placar: 3 a 2.

Além da taça, o Arsenal ganhou 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões na cotação atual). O Corinthians ficou com 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões). Valores que representam um recorde para a modalidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei

Timão marca um gol em cada tempo do jogo e faz 2 a 0 nos cariocas
Esportes Há 10 horas

Basquete: Minas é bicampeão da Copa Super 8

Em SP, equipe vence decisão por 85 a 62 sobre Pinheiros
Esportes Há 13 horas

Brasil e Argentina decidem Copa América de Futsal neste domingo

Seleção verde e amarela busca 12º título; Argentina tenta 4º troféu
Esportes Há 16 horas

Corinthians e Arsenal jogam em Londres pelo sonho do título mundial

Na maior final da história, Brabas apostam histórico de vitórias
Esportes Há 1 dia

Corinthians e Arsenal duelam na final da Copa das Campeãs da Fifa

Multicampeãs enfrentam estrelas europeias pela glória máxima

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 32°
19° Sensação
0.94 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Acidente Há 2 horas

ATUALIZADO: Colisão na BR-468 mata jovem de Campo Novo em Santo Augusto
Grave acidente Há 2 horas

Grave acidente na BR-468 deixa uma vítima fatal em Santo Augusto
Esportes Há 5 horas

Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
Esportes Há 5 horas

Arsenal bate Corinthians na prorrogação e fatura Mundial Feminino
Geral Há 7 horas

Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,473,92 -9,54%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias