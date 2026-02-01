Domingo, 01 de Fevereiro de 2026
Brasil e Argentina decidem Copa América de Futsal neste domingo

Seleção verde e amarela busca 12º título; Argentina tenta 4º troféu

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/02/2026 às 12h18

Mais uma vez, a decisão da Copa América de Futsal reunirá as duas principais potências do continente na modalidade. Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (1º de fevereiro), a partir das 17h, na Arena Óscar Harrison, na cidade de Luque (Paraguai).

O Brasil é o maior campeão e busca o 12º título. A Argentina tem três conquistas. Os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

No início, eram dez seleções divididas em dois grupos, que se enfrentam entre si na primeira fase. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais. Depois, os finalistas foram definidos em jogos únicos.

A primeira definição deste sábado foi a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Venezuela. O Brasil, depois de um começo abaixo do esperado, ao empatar com a Colômbia por 2 a 2, embalou na competição. Foram três vitórias seguidas: 6 a 0 na Bolívia, 2 a 0 no Chile e 2 a 1 na Venezuela. Para chegar à decisão, a vitória foi sobre o Peru por 4 a 2. Os gols foram marcados por Arthur (duas vezes), Pito e Lucão.

Esportes Há 5 horas

Basquete: Minas é bicampeão da Copa Super 8

Em SP, equipe vence decisão por 85 a 62 sobre Pinheiros
Esportes Há 10 horas

Corinthians e Arsenal jogam em Londres pelo sonho do título mundial

Na maior final da história, Brabas apostam histórico de vitórias
Esportes Há 1 dia

Corinthians e Arsenal duelam na final da Copa das Campeãs da Fifa

Multicampeãs enfrentam estrelas europeias pela glória máxima
Esportes Há 3 dias

Mano Menezes assume comando técnico da seleção do Peru por 4 anos

Time está fora da Copa 2026, pois encerrou Eliminatórias em 9º lugar
Esportes Há 3 dias

Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália

Foi o primeiro torneio da paulista após retomar parceria com Dabrowski

