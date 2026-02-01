Corinthians e Arsenal jogam em Londres pelo sonho do título mundial

Chegou o dia. O momento de fazer história e atingir o ponto mais alto possível dentro do futebol feminino. O Corinthians entra em campo neste domingo (01º), às 15h (horário de Brasília), para buscar o título da Copa das Campeãs da Fifa, o primeiro mundial de clubes femininos organizado pela entidade máxima do futebol mundial.

O adversário não será qualquer um. As Brabas terão pela frente o Arsenal, da Inglaterra, campeão da Champions League. Além da qualidade da equipe, as Gunners ainda terão a vantagem de decidir o título em casa, no Emirates Stadium, em Londres. Essa será a primeira vez que o futebol feminino do Corinthians irá enfrentar uma equipe europeia desde a sua reativação, em 2016.

Em seu retrospecto internacional, deixando de fora os confrontos da América do Sul, as Brabas enfrentaram por três vezes esquipes dos Estados Unidos, vencendo dois jogos e sendo superadas em uma oportunidade. No sábado, as Brabas realizaram o último treino no The Hive Stadium. A atividade comandada pelo técnico Lucas Piccinato foi marcada por trabalhos físicos e uma atividade tática. Pelo intervalo curto entre a semifinal e a grande decisão, foi priorizada a recuperação das jogadoras nos últimos dois dias.

O Corinthians nunca esteve tão perto de levantar uma das poucas taças que faltão na rica galeria de trofeus das Brabas. Só que esse último passo é dificílimo. O Arsenal tem uma seleção mundial e derrubou favoritos na campanha do título da Champions League.

Na semifinal, por exemplo, ficou pelo caminho o Lyon. Jogando na França, as Gunners venceram o time francês, da brasileira Tarciane, por 4 a 1, reverteram a derrota por 2 a 1 do jogo de ida e carimbaram a vaga para a grande final da Liga dos Campeões, fechando o confronto em 5 a 3 no agregado. Na decisão, foi a vez de passar pelo Barcelona. Com gol de Blackstenius, a equipe inglesa venceu por 1 a 0 e voltou a conquistar a Europa 18 anos depois do primeiro título.

O Arsenal foi eleito o melhor time feminino do mundo na premiação Bola de Ouro, da revista France Football, da temporada passada. E não faltam estrelas. Uma delas é a atacante espanhola Mariona Caldentey, ex-Barcelona. Reforço recente que deu muita força para o setor ofensivo da equipe. Ela foi titular na maioria da temporada e dividiu a responsabilidade de balançar as redes adversárias com Russo.

Mesmo assim, a atacante inglesa Alessia Russo, ainda foi a artilheira da equipe no último ano, com 20 gols. Na campanha do título da Champions League, fez oito gols e a vice-artilheira da competição.

Em 2025, o clube londrino também protagonizou a primeira contratação milionária do futebol feminino, pagando 1 bilhão de libras pela atacante canadense Olivia Smith.

O técnico Lucas Piccinato das Brabas pode repetir a escalação da estreia. O provável Corinthians tem Letícia; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Leticia Teles e Tamires; Duda Sampaio, Andressa, Gabi Zanotti e Ana Vitória; Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro.

Enquanto isso, o Arsenal, da treinadora Renee Slegers, pode ter Anneke Borbe; Smilla Holmberg, Wubben-Moy, Laia Codina e Taylor Hinds; Frida Maanum, Mariona Caldentey e Victoria Pelova; Bethany Mead, Olivia Smith e Stina Blackstenius (Alessia Russo).