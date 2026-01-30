Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Soberania digital ganha força no debate tecnológico

Advogada Suelen Pandini Odorizzi explica que a soberania digital é uma necessidade para a segurança nacional e desenvolvimento econômico do Brasil....

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/01/2026 às 15h38
Soberania digital ganha força no debate tecnológico
Imagem de Freepik

Quando se fala em soberania de um país, é possível que o primeiro conceito que venha na mente de muitas pessoas seja relacionado apenas a política ou território. No entanto, com o avanço tecnológico, uma nova ideia de soberania surgiu: a digital.

O termo diz respeito à capacidade de uma nação ter controle efetivo e autônomo sobre sua infraestrutura digital, seus fluxos de dados e as tecnologias essenciais utilizadas em seu território, garantindo que as decisões sobre esses elementos sejam tomadas sob as regras de suas próprias leis e interesses nacionais. A explicação é de Suelen Pandini Odorizzi, advogada especialista em Direito Digital e segurança cibernética, com atuação internacional e produção intelectual voltada à governança jurídica de tecnologias emergentes e à soberania informacional dos Estados.

Ela afirma que o conceito ganhou força no debate global por três razões principais. A primeira é a geopolítica do ciberespaço, com a infraestrutura digital (cabos submarinos, data centers, plataformas de cloud computing) tornando-se um campo de disputa. A dependência de tecnologias e serviços estrangeiros, muitas vezes sujeitos a jurisdições extraterritoriais (como o Cloud Act, dos Estados Unidos), representa uma vulnerabilidade estratégica, diz Odorizzi — tema amplamente analisado pela jurista em livros e artigos acadêmicos que tratam da constitucionalização da criptografia, da proteção de dados e da autonomia digital de países em desenvolvimento.

A segunda razão é o valor estratégico dos dados. O controle sobre a coleta, o processamento e o armazenamento de dados nacionais é fundamental para a segurança econômica, a inovação e a própria governança. Já a terceira é a proteção de direitos fundamentais: a soberania digital é um meio para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, como a privacidade e a liberdade de expressão, contra a vigilância ou o controle indevido por atores estatais ou privados estrangeiros”, pontua a advogada, cuja produção científica tem sido utilizada como referência em debates regulatórios e ambientes institucionais ligados à formulação de políticas públicas.

No caso do Brasil, Odorizzi destaca que a soberania digital é uma necessidade para a segurança nacional e desenvolvimento econômico. Ela afirma que o país tem avançado em medidas que, embora por vezes fragmentadas, convergem para o fortalecimento da autonomia digital, movimento que dialoga com diagnósticos jurídicos apresentados pela especialista em obras dedicadas à regulação da inteligência artificial, da criptografia e da economia digital soberana.

A advogada cita, como exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13,709/2018), que estabelece um regime jurídico nacional para o tratamento de dados pessoais. O texto garante que os dados de brasileiros sejam processados sob a lei brasileira, mesmo que por empresas estrangeiras — princípio amplamente defendido por Odorizzi em publicações que analisam a aplicação extraterritorial do direito digital e seus impactos sobre a soberania estatal.

Outro exemplo foi a assinatura do acordo para o desenvolvimento da Nuvem do Governo, em 2024. A infraestrutura foi planejada para concentrar dados e serviços governamentais, com gestão exclusiva por órgãos públicos e empresas também públicas. Como explica um comunicado oficial, mais de 250 órgãos do Executivo Federal já têm acesso aos serviços da nuvem desde junho do ano passado, medida alinhada a modelos de governança tecnológica analisados pela jurista Odorizzi em estudos comparados envolvendo experiências internacionais de soberania digital.

Odorizzi reforça que a proteção de dados sensíveis em setores do governo é um ponto central da soberania digital. “Informações militares, de inteligência e sobre infraestrutura de defesa não podem, sob nenhuma hipótese, estar sujeitas a controle ou acesso estrangeiro. A soberania digital aqui se traduz em infraestrutura isolada e criptografia nacional”, pontua. Esses conceitos são desenvolvidos pela advogada em sua produção doutrinária sobre criptografia constitucional e segurança jurídica de sistemas críticos.

Ela menciona também o setor energético como estratégico para o país. “A infraestrutura de energia (redes elétricas inteligentes, usinas) é um alvo primário de ciberataques. O controle soberano sobre os sistemas de TI e de automação industrial (OT) é essencial para evitar colapsos que paralisariam o país”, diz Odorizzi. O tema é recorrente em suas análises sobre riscos sistêmicos, cibersegurança e governança regulatória aplicada a infraestruturas críticas.

Segundo a especialista, o campo jurídico também tem papel importante na construção da soberania digital. Isso porque ela não se constrói apenas com tecnologia, mas com leis e governança, esclarece a advogada — abordagem que fundamenta seus livros e artigos sobre a integração entre direito, tecnologia e políticas públicas.

Na sua visão, é necessário ter um arcabouço legal que harmonize a LGPD, o Marco Civil da Internet e a futura regulação de IA, estabelecendo deveres claros de localização de dados e controle de infraestrutura para serviços essenciais, proposta defendida pela jurista em publicações que vêm orientando discussões institucionais no Brasil e no exterior.

A regulação deve exigir a transparência e a auditabilidade de algoritmos e sistemas críticos, especialmente aqueles utilizados pelo setor público, garantindo que o Estado brasileiro possa exercer seu poder de fiscalização", acredita Odorizzi. “O setor jurídico, em conjunto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), deve garantir a aplicação rigorosa das normas, inclusive por meio de sanções, e a capacitação de profissionais para lidar com a complexidade do direito digital transnacional”, defende a advogada, que atua em ambientes acadêmicos e institucionais voltados à formação de quadros especializados em governança tecnológica.

“De maneira geral, o Direito ajuda a soberania digital a ser o escudo que garante que um país mantenha o domínio informacional sobre seus ativos mais críticos, impedindo que a dependência tecnológica se converta em subordinação estratégica”, resume.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Itapema/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Vendas imobiliárias alcançam R$ 14,6 bi em 2025

Estudo da DWV analisou mais de 111 mil imóveis e aponta avanço do alto padrão; cinco mercados concentram o maior VGV e imóveis chegam a R$ 2,8 mi.

 Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

IA generativa ganha espaço e redefine a criatividade em CSCs

Levantamento do IEG mostra avanço da IA generativa nos Centros de Serviços Compartilhados e aponta desafios na estruturação de equipes de dados e n...

 Consumer
Tecnologia Há 4 horas

Estratégia dupla reduz custos e amplia lucro no delivery

Pesquisa Raio X do Delivery, promovida pela Consumer, aponta economia de R$ 10 milhões em taxas de delivery com uso estratégico de canais próprios

 freepik
Tecnologia Há 6 horas

IA vai moldar salários e a disputa por talentos em 2026

Estudo da INTOO aponta inflação salarial em cargos ligados à IA e disputa estrutural por profissionais qualificados em um cenário de juros ainda el...

 Emerson Lopes
Tecnologia Há 7 horas

Clínica odontológica em Guaíba une tecnologia e humanização

Mudanças na prática odontológica têm levado clínicas a integrar tecnologia, planejamento clínico e acompanhamento contínuo como parte da rotina de ...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
4.23 km/h Vento
55% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 21 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de aliados na prisão
Direitos Humanos Há 21 minutos

Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio
Educação Há 21 minutos

Não selecionados no Sisu têm até segunda para aderir à lista de espera
Geral Há 35 minutos

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova obrigação de distribuidoras divulgarem arrecadação da taxa de iluminação pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 466,316,77 -0,05%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias