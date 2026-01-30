Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Presidente Lula faz cirurgia de catarata e recebe alta hospitalar

Cirurgia foi feita em clínica particular da capital federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 12h19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, nesta sexta-feira (30), uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar .

Lula permanecerá na Granja do Torto, uma das residências da Presidência da República, em Brasília, e deve retornar às atividades de rotina na segunda-feira (2). A cirurgia foi realizada em uma clínica particular da capital federal.

Segundo a nota, o presidente segue com o acompanhamento habitual pelas equipes lideradas pelo médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Em 2020, Lula fez o mesmo procedimento, mas no olho direito.

A catarata é um processo natural de envelhecimento que resulta na perda da transparência do cristalino, que é a lente natural dos olhos, deixando-o opaco e esbranquiçado. Pode ocorrer também por outros motivos, como diabetes, uso de medicamentos com corticoides ou traumas oculares.

O indivíduo que tem esse problema tem a sensação de enxergar através de um vidro embaçado, como se estivesse em um ambiente esfumaçado ou nublado. Por meio de procedimento cirúrgico, é possível substituir essa lente natural opaca por uma artificial transparente.

