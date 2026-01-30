Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Cirurgia robótica impulsiona avanços nas reconstruções urológicas

As cirurgias urológicas reconstrutivas são procedimentos complexos que exigem alta precisão e experiência. Com o avanço da cirurgia robótica, novas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/01/2026 às 10h22
Cirurgia robótica impulsiona avanços nas reconstruções urológicas
Foto: Divulgação/Intuitive

As cirurgias urológicas reconstrutivas são procedimentos complexos da medicina, exigindo extrema precisão, domínio anatômico e experiência cirúrgica. Nos últimos anos, a cirurgia robótica tem promovido avanços significativos nessa área, ampliando as possibilidades de reconstrução e oferecendo melhores resultados funcionais aos pacientes.

"O uso da tecnologia robótica em cirurgias urológicas reconstrutivas vem ganhando muita importância recentemente", explica o Dr. Victor Hugo Borges, urologista e especialista em cirurgia urológica e cirurgia robótica do Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T), que acompanha de perto a evolução dessas técnicas. 

A evolução das reconstruções urológicas

Entre os principais avanços estão os procedimentos realizados em pacientes submetidos à cistectomia radical, cirurgia indicada para o tratamento de câncer de bexiga. Nesse contexto, a confecção de uma neobexiga e a implantação dos ureteres podem ser feitas com nível elevado de detalhamento e precisão.

Além disso, de acordo com o cirurgião, a cirurgia robótica tem mostrado grande eficácia em reconstruções de ureter, especialmente em casos de lesões ou estenoses complexas e em reconstruções de uretra, indicadas para o tratamento de estenoses (estreitamentos), condição que compromete o fluxo urinário e a qualidade de vida. Essas cirurgias, quando realizadas por via robótica, apresentam altas taxas de sucesso funcional e baixa morbidade.

Precisão milimétrica e novas possibilidades no tratamento urológico

A evolução das plataformas robóticas transformou a forma como cirurgias urológicas complexas são realizadas. "A grande precisão de movimentos e a visão em 3D das plataformas robóticas estão permitindo aos cirurgiões encontrarem cada vez mais aplicabilidade do robô para vários tipos de cirurgias", destaca o médico.

A visão tridimensional ampliada, aliada ao filtro de tremores e aos instrumentos articulados, possibilita movimentos mais naturais e controlados do que aqueles alcançados pelas técnicas laparoscópicas convencionais. "Essas características tornam o robô especialmente vantajoso em áreas anatômicas profundas e de difícil acesso, como a pelve. Esse avanço tecnológico impulsiona o surgimento de novas técnicas robóticas, mais eficazes e seguras, contribuindo de forma direta para a evolução da medicina urológica e para a ampliação das indicações cirúrgicas minimamente invasivas", completa.

Cirurgia robótica é grande aliada

Apesar dos avanços tecnológicos, as reconstruções urológicas robóticas seguem sendo procedimentos de alta complexidade. Cada nova técnica descrita exige curva de aprendizado, treinamento contínuo e atuação integrada de uma equipe experiente.

"A realização dessas cirurgias com autoridade e segurança é um grande desafio, e por isso é fundamental trabalhar com cirurgiões muito experientes em cirurgias minimamente invasivas. Os melhores resultados em cirurgia robótica reconstrutiva estão diretamente relacionados ao volume cirúrgico do centro e à experiência da equipe multidisciplinar", reforça o Dr. Victor Hugo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
