Ressonância magnética odontológica chega ao Brasil este ano

Tecnologia foi desenvolvida pelas empresas Dentsply Sirona e Siemens Healthineers, a partir do estudo liderado pelo cientista brasileiro Rubens Spi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/01/2026 às 10h08
Ressonância magnética odontológica chega ao Brasil este ano
Divulgação Dentsply Sirona Brasil

A parceria entre a Dentsply Sirona, fabricante mundial de produtos e equipamentos odontológicos, e a Siemens Healthineers, provedora global de equipamentos, soluções e serviços de saúde, traz ao Brasil o primeiro sistema de ressonância magnética (RM) exclusivamente para uso odontológico. Esta solução foi desenvolvida pelas duas empresas a partir de estudos científicos liderados pelo pesquisador brasileiro Rubens Spin-Neto, professor de Radiologia e Imagem Dentomaxilofacial na Universidade de Aarhus, na Dinamarca.

A chegada desta tecnologia ao Brasil representa um avanço na precisão dos diagnósticos odontológicos, proporcionando segurança ao paciente e eficiência na investigação de tratamentos. Como o sistema foca exclusivamente nas estruturas dentárias, o tecido cerebral não é visível durante a geração da imagem. Essa abordagem direcionada garante que apenas as áreas anatômicas relevantes sejam apresentadas para avaliação, auxiliando os dentistas em seu processo diagnóstico.

Com a aprovação do Magnetom Free Max Dental Edition pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a contar com um equipamento de RM exclusivamente para uso odontológico.

“O equipamento representa um avanço significativo na imagem odontológica, fornecendo informações sobre estruturas dentárias que não eram facilmente visíveis em outras modalidades de imagem, sem os riscos associados à radiação ionizante”, afirmou o Prof. Rubens Spin-Neto.

“Ao desenvolvermos a primeira ressonância magnética dedicada exclusivamente à odontologia, elevamos significativamente as capacidades de diagnóstico nesta área. Esta inovação é um marco no nosso portfólio de soluções de imagens avançadas, reforçando nosso compromisso com a excelência”, ressaltou André Conejo, vice-presidente da Dentsply Sirona para a América Latina.

“Estamos comprometidos em expandir o impacto clínico e o alcance da RM. É emocionante ver o potencial da RM dedicada à odontologia sendo validado por meio de ensaios clínicos, o que abrirá caminho para um novo campo clínico que beneficiará tanto os profissionais de odontologia quanto os pacientes”, disse Andreas Schneck, chefe de Ressonância Magnética da Siemens Healthineers.

