Projeto cria programa de incentivos fiscais para empresas que usarem energia renovável

O Projeto de Lei 1338/25 cria o programa “Passaporte Verde”, que concede benefícios fiscais a empresas que comprovarem o uso exclusivo de energia renovável em suas operações.

A proposta visa estimular a sustentabilidade, combater mudanças climáticas e fomentar o setor de energia limpa. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

O autor, deputado Marx Beltrão (PP-AL), argumenta que a transição para uma economia de baixo carbono é essencial para o desenvolvimento sustentável e gera “empregos verdes”.

“Ao oferecer benefícios fiscais para empresas que comprovem o uso exclusivo de energia renovável, o governo cria um ambiente favorável para a adoção de práticas sustentáveis, sem impor custos adicionais”, afirmou.

Para participar do programa, a empresa deverá provar, por meio de laudos técnicos, que todas as suas atividades são abastecidas integralmente por fontes renováveis.

O projeto considera como energia limpa: solar, eólica, biomassa, geotérmica, energia dos oceanos e hidrelétrica (proveniente de pequenas centrais ou usinas de baixo impacto ambiental).

Incentivos fiscais

As empresas que cumprirem os requisitos terão direito a uma série de benefícios tributários, incluindo:

isenção de ICMS sobre a energia elétrica consumida;

sobre a energia elétrica consumida; isenção de IPI para produtos fabricados (exceto bens de luxo ou poluentes);

para produtos fabricados (exceto bens de luxo ou poluentes); redução de 50% no Imposto de Renda (IRPJ) sobre o lucro operacional no ano seguinte à adesão;

redução de 25% no PIS e na Cofins (crédito presumido);

e na (crédito presumido); dedução de 100% dos investimentos em energia renovável da base de cálculo da CSLL .

Além dos descontos em impostos, o projeto estabelece que essas empresas terão preferência em licitações públicas federais, estaduais e municipais.

Regras e fiscalização

A adesão ao programa deverá ser formalizada junto ao Ministério da Fazenda. A coordenação ficará a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia. Caso a empresa deixe de usar exclusivamente energia renovável, perderá os benefícios e sofrerá penalidades.

O projeto também autoriza a criação de um Comitê Nacional de Energia Limpa e Sustentável para monitorar os impactos da medida na economia e no meio ambiente.

Próximos passos

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de

Minas e Energia; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

