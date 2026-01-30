Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto cria programa de incentivos fiscais para empresas que usarem energia renovável

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/01/2026 às 10h08
Projeto cria programa de incentivos fiscais para empresas que usarem energia renovável
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 1338/25 cria o programa “Passaporte Verde”, que concede benefícios fiscais a empresas que comprovarem o uso exclusivo de energia renovável em suas operações.

A proposta visa estimular a sustentabilidade, combater mudanças climáticas e fomentar o setor de energia limpa. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

O autor, deputado Marx Beltrão (PP-AL), argumenta que a transição para uma economia de baixo carbono é essencial para o desenvolvimento sustentável e gera “empregos verdes”.

“Ao oferecer benefícios fiscais para empresas que comprovem o uso exclusivo de energia renovável, o governo cria um ambiente favorável para a adoção de práticas sustentáveis, sem impor custos adicionais”, afirmou.

Para participar do programa, a empresa deverá provar, por meio de laudos técnicos, que todas as suas atividades são abastecidas integralmente por fontes renováveis.

O projeto considera como energia limpa: solar, eólica, biomassa, geotérmica, energia dos oceanos e hidrelétrica (proveniente de pequenas centrais ou usinas de baixo impacto ambiental).

Incentivos fiscais
 As empresas que cumprirem os requisitos terão direito a uma série de benefícios tributários, incluindo:

  • isenção de ICMS sobre a energia elétrica consumida;
  • isenção de IPI para produtos fabricados (exceto bens de luxo ou poluentes);
  • redução de 50% no Imposto de Renda (IRPJ) sobre o lucro operacional no ano seguinte à adesão;
  • redução de 25% no PIS e na Cofins (crédito presumido);
  • dedução de 100% dos investimentos em energia renovável da base de cálculo da CSLL.

Além dos descontos em impostos, o projeto estabelece que essas empresas terão preferência em licitações públicas federais, estaduais e municipais.

Regras e fiscalização
 A adesão ao programa deverá ser formalizada junto ao Ministério da Fazenda. A coordenação ficará a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia. Caso a empresa deixe de usar exclusivamente energia renovável, perderá os benefícios e sofrerá penalidades.

O projeto também autoriza a criação de um Comitê Nacional de Energia Limpa e Sustentável para monitorar os impactos da medida na economia e no meio ambiente.

Próximos passos
 A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de
Minas e Energia; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova subsídio para acesso à internet de famílias na Amazônia

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

CPMI do INSS convoca dono do Banco Master para prestar depoimento na quinta-feira

Anúncio foi feito pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG)

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Congresso Nacional retoma trabalhos na segunda-feira

Em sessão, deputados e senadores receberão mensagem com as prioridades do Poder Executivo

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 18 horas

Projeto equipara jogos de tabuleiro a livros para reduzir impostos

O Projeto de Lei 2341/25 reduz impostos sobre jogos de tabuleiro no Brasil. Para isso, o texto equipara esses jogos a livros e materiais didáticos ...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 18 horas

Comissão aprova criação de programa para fortalecer conselhos municipais de meio ambiente

Proposta segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.15 km/h Vento
47% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova subsídio para acesso à internet de famílias na Amazônia
Senado Federal Há 39 minutos

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda
Tecnologia Há 54 minutos

IA vai moldar salários e a disputa por talentos em 2026
Entretenimento Há 1 hora

Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas
Senado Federal Há 1 hora

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 459,435,50 -1,52%
Ibovespa
183,086,10 pts -0.03%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias