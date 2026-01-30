Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Vilson Covatti, do PP, deixa governo Eduardo Leite

Político enviou carta ao Piratini colocando o cargo à disposição; substituto deve ser anunciado nos próximos dias.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio do Povo
30/01/2026 às 09h33
Vilson Covatti deixou a Secretaria de Desenvolvimento Rural. (Foto : Camila Cunha)

Nesta quinta-feira, o secretário de desenvolvimento rural, Vilson Covatti (PP), entregou a sua carta de despedida ao governador Eduardo Leite (PSD). O progressista coloca o cargo à disposição mirando as eleições de 2026. Em nota publicada nas redes sociais, o chefe do Executivo agradeceu pelas contribuições de Covatti e disse que vai anunciar o seu substituto nos próximos dias.

O movimento foi consumado cerca de uma semana após circular um vídeo do progressista declarando apoio ao vice-governador, Gabriel Souza (MDB), para a próxima disputa eleitoral. A filmagem foi gravada no início de 2025 e ganhou notoriedade depois de firmada a aliança entre PP e PL. Além disso, o PP, em reunião do diretório, indicou a saída do governo de Leite.

(Foto: Eduardo Leite no X)

 

