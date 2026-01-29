Evento on-line revela bastidores da cibersegurança no RJ

Para marcar o Dia Internacional da Proteção de Dados, celebrado em 28 de janeiro, a Every Cybersecurity promove, na sexta-feira (30/01), das 10h às 12h, um evento on-line que se propõe ir além da teoria, colocando em pauta a aplicação prática da cibersegurança e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no setor público. A iniciativa reúne gestores de diversos órgãos do estado do Rio de Janeiro e especialistas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para compartilhar experiências reais de adequação, governança e resiliência digital.

Sob a condução de Eduardo Nery, CEO e sócio fundador da empresa, e Sâmya Massari, diretora de Privacidade e Inovação, o encontro apresentará casos concretos de instituições que lidam diariamente com dados críticos de milhões de cidadãos. A programação inclui apresentações e painéis com foco em experiências práticas, desafios enfrentados e soluções adotadas na proteção de dados no setor público.

"Não estamos falando apenas de cumprir uma lei, mas de garantir a continuidade dos serviços públicos e a confiança da população. A proteção de dados é um pilar transversal e estratégico da gestão pública", destaca Eduardo Nery.

Da teoria à prática: o que esperar do evento

Segundo Nery, em um cenário marcado pelo aumento de ataques cibernéticos, vazamentos de dados e riscos operacionais, o evento tem como eixo central a “Resiliência Digital”. Os painéis vão abordar não apenas como os órgãos públicos alcançaram a conformidade com a LGPD, mas como vêm estruturando processos, tecnologias e cultura organizacional para proteger ativos de informação e garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Na oportunidade, além da apresentação de estudos de caso, a Every Cybersecurity fará uma retrospectiva dos principais desafios enfrentados em 2025 e apresentará as tendências estratégicas de privacidade e cibersegurança para 2026. O encontro também marca o lançamento oficial de novos treinamentos e certificações, incluindo a formação para DPO (Data Protection Officer), voltada à crescente demanda do mercado por profissionais qualificados em proteção de dados.

Para Sâmya Massari, a troca de experiências é essencial para amadurecer o ecossistema de proteção de dados no país. "A LGPD demanda governança robusta e inovação contínua. Para apoiar essa evolução, integramos ao evento o lançamento de certificações de alto nível para DPOs, visando formar profissionais estratégicos aptos a gerenciar riscos reais e cenários de alta complexidade", afirma.

Agenda e inscrições

O evento é gratuito e voltado a gestores públicos e privados, profissionais de TI, jurídico, compliance, privacidade e governança. A programação é dividida em três partes temáticas: Privacidade e Inovação: retrospectiva 2025 e tendências em cibersegurança para 2026; Painel de Casos de Sucesso: experiências práticas de proteção de dados no setor público; e Capacitação: lançamento de certificações em Privacidade e DPO. As inscrições podem ser feitas em https://www.every.com.br/eventos.

Sobre a Every Cybersecurity

Com sede em Brasília e atuação nacional, a Every Cybersecurity celebra 12 anos em 2026, acumulando experiência em projetos de Segurança da Informação, Governança, Riscos e Compliance (GRC) e Privacidade da Informação. A empresa é certificada nas normas ISO 27001 e ISO 27701 e atua com projetos de adequação à LGPD, consultoria especializada e soluções tecnológicas, atendendo grandes órgãos públicos e empresas privadas em todo o país.