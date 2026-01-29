Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board

Avanço na maturidade analítica posiciona os CSCs como fonte de inteligência para decisões de investimento, expansão e reestruturação organizacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/01/2026 às 15h03
CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board
Imagem de Freepik

De acordo com dados levantados na MIA, plataforma de inteligência do IEG, 85% dos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) já incorporaram a apresentação sistemática de indicadores diretamente ao Board ou à alta liderança.

Entre os indicadores mais comumente apresentados à alta gestão, se destacam os relacionados à eficiência operacional (81%) e aos resultados financeiros (79%).

Segundo Lara Pessanha, sócia do IEG e responsável pela área de Inteligência de Mercado da empresa, o Board utiliza indicadores de risco operacional e compliance como ferramentas estratégicas para mapear vulnerabilidades e oportunidades antes de qualquer movimentação estrutural.

De acordo com a executiva, métricas como taxa de erros, retrabalho, dependência de pessoas-chave e incidentes de processo permitem avaliar quais operações estão suficientemente maduras para escalar ou se devem ser terceirizadas.

"Os indicadores de compliance medem o grau de aderência às políticas internas e às exigências regulatórias. Decisões de expansão ou terceirização tomadas sem esse mapeamento prévio tendem a gerar custos ocultos e riscos reputacionais", afirma.

Indicadores de risco ganham protagonismo em cenários de instabilidade

Lara ressalta ainda que, em contextos de instabilidade, o Board passa a priorizar indicadores relacionados à capacidade de resposta e à continuidade operacional. Entre eles estão o tempo de recuperação de processos críticos, o nível de automação, a concentração de atividades em poucos fornecedores ou colaboradores e a taxa de cumprimento de SLAs sob pressão.

"Esses KPIs permitem antecipar gargalos e estruturar planos de contingência. CSCs que contam com dashboards de risco bem organizados conseguem apresentar cenários ao Board com mais agilidade", destaca.

Do reporte descritivo à análise preditiva

Atualmente, conforme observa a executiva, os Boards mais avançados deixaram de consumir dados de forma apenas reativa e passaram a utilizar os indicadores do CSC como insumo para análises preditivas.

"Os dados da MIA mostram que 85% dos CSCs já reportam indicadores diretamente ao Board, o que cria a base para esse tipo de abordagem. O diferencial está em ir além do reporte descritivo: CSCs que entregam análises acompanhadas de recomendações e simulações de cenários passam a ser reconhecidos como fontes de inteligência para decisões de investimento, reestruturação e definição de prioridades estratégicas", explica.

Historicamente, os CSCs foram concebidos com foco na consolidação de processos transacionais e na redução de custos, uma função que permanece relevante, mas que já não é suficiente, segundo Lara.

"Além dos indicadores de eficiência operacional (81%) e financeiros (79%), os CSCs passaram a reportar métricas de satisfação do cliente interno (58%) e de transformação digital (48%), o que evidencia uma mudança clara de posicionamento", avalia.

Governança e indicadores impactam percepção do mercado

A maturidade dos indicadores e das estruturas de governança dos CSCs também influencia a avaliação de investidores e o posicionamento da organização no mercado.

De acordo com a executiva, analistas e investidores consideram não apenas os resultados financeiros, mas também a capacidade de gestão e a previsibilidade da operação.

"Um CSC com governança bem estruturada, indicadores padronizados, reports consistentes e processos auditáveis transmite maturidade organizacional e menor risco operacional", conclui a sócia do IEG.

Para mais informações, basta acessar: https://ieg.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 34 minutos

Artguru lança ferramentas para melhorar vídeos e PDFs

Plataforma anuncia recursos de inteligência artificial para aprimorar vídeos, restaurar PDFs e melhorar a qualidade de arquivos digitais usados por...

 Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 48 minutos

Brasil discute regulação da IA em meio a mercado de trilhões

País tem o desafio de assegurar responsabilidade no uso da inteligência artificial (IA) sem comprometer o desenvolvimento tecnológico, diz Suelen P...
Tecnologia Há 3 horas

Empresas enfrentam regras mais rígidas no WhatsApp; compliance vira prioridade

Mudanças nas políticas de uso do WhatsApp Business em 2026 aumentam a responsabilidade das empresas na comunicação com clientes, exigindo maior con...

 (Foto: Divulgação)
Tecnologia Há 4 horas

Minicelulares se espalham pelas cadeias e desafiam autoridades

Embora não tenham a capacidade tecnológica de um smartphone, os microaparelhos são ocultados com facilidade

 Marketing Blow
Tecnologia Há 20 horas

Inteligência Artificial chega às franquias

As franqueadoras utilizam a IA de formas diferentes, tanto na gestão de suas redes, facilitando o dia a dia do franqueado, quanto para se comunicar...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
31° Sensação
4.28 km/h Vento
35% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Dr. Gabriel Ferraz Ferreira lança e-book sobre joanetes
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova prioridade para alimentos orgânicos na merenda escolar
Política Há 3 minutos

Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira
Saúde Há 3 minutos

Santa Catarina recebe primeiro lote do anticorpo contra o vírus sincicial respiratório
Tecnologia Há 17 minutos

CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,24%
Euro
R$ 6,23 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 465,663,22 -5,30%
Ibovespa
183,223,38 pts -0.79%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias