Artguru lança ferramentas para melhorar vídeos e PDFs

O Artguru, plataforma especializada em melhoria e restauração de qualidade de arquivos, anunciou o lançamento das novas ferramentas voltadas para melhorar a qualidade de vídeo e o melhoramento de arquivos em PDF. As atualizações surgiram a partir da necessidade de atender um público diversificado, que abrange desde criadores de conteúdo até profissionais de educação.

"Observamos que muitos usuários, como professores e gráficas, precisavam recuperar documentos digitalizados ilegíveis, e criadores de vídeo buscavam formas rápidas de elevar a qualidade de seus materiais para HD", comenta o gerente de produto da empresa, Zero Duan.

O objetivo do Artguru é atuar como um kit de ferramentas simples e completo para que qualquer foto, vídeo ou documento tenha um acabamento profissional instantâneo.

De acordo com levantamento da Business Research Insights, o mercado global de softwares de edição de imagens deve movimentar cerca de US$ 1,48 bilhão em 2026, com projeção de alcançar US$ 3,07 bilhões até 2035. A estimativa aponta para um crescimento médio anual de aproximadamente 8,39% no período, considerando a taxa anual composta.

Para acompanhar essa expansão, a empresa adota uma abordagem tecnológica híbrida, baseada em uma infraestrutura avançada que combina inteligência artificial (IA) generativa (responsável pela recriação de detalhes e texturas), modelos de super-resolução, voltados ao aumento da densidade de pixels, e técnicas sofisticadas de reconstrução de imagem.

"Esses modelos não são utilizados de forma genérica. Passam por ajustes finos e testes contínuos com foco em garantir que a combinação das tecnologias entregue o máximo de fidelidade visual possível", ressalta o executivo.

Aprimoramento de vídeos foca na revitalização de conteúdos

A ferramenta de melhoria de vídeos da plataforma foi desenvolvida para transformar gravações originalmente desfocadas ou de baixa qualidade em conteúdos mais nítidos. Conforme explica Zero Duan, a tecnologia já permite elevar a resolução para HD, enquanto o suporte ao padrão 4K está em fase ativa de desenvolvimento.

"Quando o nível de degradação do material original é extremamente alto, o resultado pode apresentar limitações", pondera.

O foco da solução está na revitalização de conteúdos. A ferramenta pode ser utilizada tanto para restaurar vídeos pessoais e trechos de filmes antigos, com objetivo de compartilhamento nas redes sociais, quanto para reaproveitar materiais de arquivo com qualidade visual superior.

Otimização de PDFs amplia legibilidade

No caso dos documentos em PDF, a solução atua de forma integrada sobre textos e imagens. A ferramenta aumenta a clareza geral do arquivo, tornando gráficos, letras e conteúdos digitalizados mais nítidos e fáceis de ler, com objetivo de garantir um resultado profissional em todo o documento.

Entre os usos mais recorrentes, o porta-voz do Artguru destaca situações em que a qualidade visual é determinante. Na área educacional e no setor gráfico, por exemplo, estudantes e professores utilizam o otimizador de PDF para recuperar a legibilidade de materiais antigos e assegurar impressões mais precisas.

"Já no design gráfico, profissionais recorrem ao removedor de fundo e à ampliação com um clique para corrigir logotipos pixelados, substituindo processos manuais em softwares como o Photoshop. Isso tem como premissa aumentar a eficiência e tornar o fluxo de trabalho muito mais ágil", analisa.

Outro segmento mencionado é o de e-commerce. De acordo com o especialista, pequenos empreendedores utilizam a plataforma para remover o fundo de imagens e criar fotos de produtos com visual limpo, em fundo branco ou transparente.

"Em seguida, aplicam o recurso de aprimoramento para garantir alta resolução, obtendo um padrão de estúdio sem custos adicionais", explica Zero Duan.

Para conferir todas as soluções de aprimoramento de arquivos oferecidas pelo Artguru, basta acessar: https://www.artguru.ai/pt/