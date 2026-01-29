Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Artguru lança ferramentas para melhorar vídeos e PDFs

Plataforma anuncia recursos de inteligência artificial para aprimorar vídeos, restaurar PDFs e melhorar a qualidade de arquivos digitais usados por...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/01/2026 às 14h48
Artguru lança ferramentas para melhorar vídeos e PDFs
Imagem de DC Studio no Freepik

O Artguru, plataforma especializada em melhoria e restauração de qualidade de arquivos, anunciou o lançamento das novas ferramentas voltadas para melhorar a qualidade de vídeo e o melhoramento de arquivos em PDF. As atualizações surgiram a partir da necessidade de atender um público diversificado, que abrange desde criadores de conteúdo até profissionais de educação.

"Observamos que muitos usuários, como professores e gráficas, precisavam recuperar documentos digitalizados ilegíveis, e criadores de vídeo buscavam formas rápidas de elevar a qualidade de seus materiais para HD", comenta o gerente de produto da empresa, Zero Duan.

O objetivo do Artguru é atuar como um kit de ferramentas simples e completo para que qualquer foto, vídeo ou documento tenha um acabamento profissional instantâneo.

De acordo com levantamento da Business Research Insights, o mercado global de softwares de edição de imagens deve movimentar cerca de US$ 1,48 bilhão em 2026, com projeção de alcançar US$ 3,07 bilhões até 2035. A estimativa aponta para um crescimento médio anual de aproximadamente 8,39% no período, considerando a taxa anual composta.

Para acompanhar essa expansão, a empresa adota uma abordagem tecnológica híbrida, baseada em uma infraestrutura avançada que combina inteligência artificial (IA) generativa (responsável pela recriação de detalhes e texturas), modelos de super-resolução, voltados ao aumento da densidade de pixels, e técnicas sofisticadas de reconstrução de imagem.

"Esses modelos não são utilizados de forma genérica. Passam por ajustes finos e testes contínuos com foco em garantir que a combinação das tecnologias entregue o máximo de fidelidade visual possível", ressalta o executivo.

Aprimoramento de vídeos foca na revitalização de conteúdos

A ferramenta de melhoria de vídeos da plataforma foi desenvolvida para transformar gravações originalmente desfocadas ou de baixa qualidade em conteúdos mais nítidos. Conforme explica Zero Duan, a tecnologia já permite elevar a resolução para HD, enquanto o suporte ao padrão 4K está em fase ativa de desenvolvimento.

"Quando o nível de degradação do material original é extremamente alto, o resultado pode apresentar limitações", pondera.

O foco da solução está na revitalização de conteúdos. A ferramenta pode ser utilizada tanto para restaurar vídeos pessoais e trechos de filmes antigos, com objetivo de compartilhamento nas redes sociais, quanto para reaproveitar materiais de arquivo com qualidade visual superior.

Otimização de PDFs amplia legibilidade

No caso dos documentos em PDF, a solução atua de forma integrada sobre textos e imagens. A ferramenta aumenta a clareza geral do arquivo, tornando gráficos, letras e conteúdos digitalizados mais nítidos e fáceis de ler, com objetivo de garantir um resultado profissional em todo o documento.

Entre os usos mais recorrentes, o porta-voz do Artguru destaca situações em que a qualidade visual é determinante. Na área educacional e no setor gráfico, por exemplo, estudantes e professores utilizam o otimizador de PDF para recuperar a legibilidade de materiais antigos e assegurar impressões mais precisas.

"Já no design gráfico, profissionais recorrem ao removedor de fundo e à ampliação com um clique para corrigir logotipos pixelados, substituindo processos manuais em softwares como o Photoshop. Isso tem como premissa aumentar a eficiência e tornar o fluxo de trabalho muito mais ágil", analisa.

Outro segmento mencionado é o de e-commerce. De acordo com o especialista, pequenos empreendedores utilizam a plataforma para remover o fundo de imagens e criar fotos de produtos com visual limpo, em fundo branco ou transparente.

"Em seguida, aplicam o recurso de aprimoramento para garantir alta resolução, obtendo um padrão de estúdio sem custos adicionais", explica Zero Duan.

Para conferir todas as soluções de aprimoramento de arquivos oferecidas pelo Artguru, basta acessar: https://www.artguru.ai/pt/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 18 minutos

CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board

Avanço na maturidade analítica posiciona os CSCs como fonte de inteligência para decisões de investimento, expansão e reestruturação organizacional

 Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 48 minutos

Brasil discute regulação da IA em meio a mercado de trilhões

País tem o desafio de assegurar responsabilidade no uso da inteligência artificial (IA) sem comprometer o desenvolvimento tecnológico, diz Suelen P...
Tecnologia Há 3 horas

Empresas enfrentam regras mais rígidas no WhatsApp; compliance vira prioridade

Mudanças nas políticas de uso do WhatsApp Business em 2026 aumentam a responsabilidade das empresas na comunicação com clientes, exigindo maior con...

 (Foto: Divulgação)
Tecnologia Há 4 horas

Minicelulares se espalham pelas cadeias e desafiam autoridades

Embora não tenham a capacidade tecnológica de um smartphone, os microaparelhos são ocultados com facilidade

 Marketing Blow
Tecnologia Há 20 horas

Inteligência Artificial chega às franquias

As franqueadoras utilizam a IA de formas diferentes, tanto na gestão de suas redes, facilitando o dia a dia do franqueado, quanto para se comunicar...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
31° Sensação
4.28 km/h Vento
35% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Dr. Gabriel Ferraz Ferreira lança e-book sobre joanetes
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova prioridade para alimentos orgânicos na merenda escolar
Política Há 3 minutos

Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira
Saúde Há 3 minutos

Santa Catarina recebe primeiro lote do anticorpo contra o vírus sincicial respiratório
Tecnologia Há 17 minutos

CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,24%
Euro
R$ 6,23 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 465,663,22 -5,30%
Ibovespa
183,223,38 pts -0.79%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias