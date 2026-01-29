Quinta, 29 de Janeiro de 2026
UniGoyazes fortalece curso de Ciências Biológicas

O curso é estruturado com ênfase na formação prática e no rigor científico na área biológica.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/01/2026 às 13h27
O curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário UniGoyazes segue em processo de consolidação acadêmica, alinhado às diretrizes do Ministério da Educação (MEC), adotando a modalidade semipresencial. Nesse modelo, as atividades práticas e formativas são realizadas de forma presencial, enquanto os componentes teóricos ocorrem à distância.

A coordenação do curso está sob a responsabilidade do professor Adão Gomes, docente com atuação na educação básica, no ensino superior e na gestão acadêmica. Graduado em Biologia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e em Matemática pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o professor integra o corpo docente da UniGoyazes desde 2018, com atuação em disciplinas como Matemática, Bioestatística e Biofísica em cursos da área da saúde e das ciências biológicas.

Além da coordenação de Ciências Biológicas, o docente também responde pela coordenação do curso de Pedagogia da instituição e cursa atualmente doutorado pela Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS). Segundo o coordenador, o modelo adotado busca atender às demandas contemporâneas da formação acadêmica. "A proposta semipresencial permite conciliar flexibilidade no ensino teórico com a necessidade de vivências práticas, fundamentais para a formação do profissional da área biológica".

A consolidação do curso ocorre em um contexto institucional mais amplo. A UniGoyazes mantém conceito máximo (nota 5) na avaliação institucional do MEC e dispõe de uma estrutura voltada à formação prática, com mais de 20 laboratórios, além de espaços destinados às atividades acadêmicas e científicas dos cursos da área da saúde e das ciências biológicas.

De acordo com a pró-reitoria acadêmica, a organização do curso segue critérios técnicos e normativos. Para a pró-reitora acadêmica Elizângela Santos, a adoção do modelo semipresencial está alinhada às exigências regulatórias e pedagógicas. "O curso foi estruturado para assegurar rigor acadêmico, formação prática e aderência às diretrizes do MEC, respeitando as especificidades da área de Ciências Biológicas".

Com a consolidação da coordenação e a adoção da modalidade semipresencial, a UniGoyazes mantém a proposta de ofertar ensino superior alinhado às normativas nacionais, com foco na formação técnica e científica exigida para a atuação profissional na área biológica.

