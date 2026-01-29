No Beira-Rio, Inter estreia no Brasileirão com derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR

Jogando no Beira-Rio em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Athletico-PR na noite dessa quarta-feira (28). Pelo Gauchão, o Colorado volta a campo no próximo sábado (31), diante do Caxias, às 16h30min, no Estádio Centenário. Já na segunda rodada do torneio nacional, o time de Paulo Pezzolano visita o Flamengo no dia 4 (quarta-feira).
O jogo
O Colorado quase abriu o placar aos seis minutos de jogo. Lançado por Tabata, Borré ganhou a briga com a zaga, ficou cara a cara com o goleiro e fez a devolução para o meio-campista, que dominou antes de arrematar de canhota. Posicionado atrás de Santos, Terán conseguiu o bloqueio. Mas, apesar de estar jogando fora de casa, foi o Athletico-PR que saiu na frente. Aos 8 minutos, Viveros roubou a bola de Victor Gabriel e lançou para Mendoza, que chutou na saída de Rochet e abriu o placar. O Inter quase chegou ao empate na reta final da etapa inicial. Aos 49 minutos, Bruno Henrique realizou boa jogada individual e bateu na saída de Santos, mas o goleiro defendeu com o pé.
No começo do segundo tempo, o Inter se adiantou com a entrada de Carbonero, mas seguiu dando oportunidades para o Athletico-PR. Aos oito minutos, Viveros aproveitou bola espirrada e saiu de frente com o goleiro Rochet, mas não conseguiu finalizar. Sete minutos depois, o time gaúcho respondeu: após jogada individual de Viveros, Alan Patrick bateu forte, mas parou em Santos.
Aos 23 minutos da etapa complementar, Alan Patrick lançou para Borré, que encobriu Santos. Porém, após análise do VAR, o gol foi invalidado. Nove minutos depois, mais um gol do Inter foi anulado: após bate e rebate na área, Félix Torres empurrou a bola para o gol, mas, após nova revisão do VAR, o lance foi invalidado devido a um toque no braço do zagueiro.
Na reta final do jogo, o Colorado continuou pressionando, mas não obteve sucesso e não consegui arrancar o empate.
Ficha técnica
– Internacional (0): Rochet; Bruno Gomes (Braian Aguirre), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick; Bruno Tabata (Carbonero), Borré e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano.
– Athletico-PR (1): Santos; Terán (Léo Pelé), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Portilla (Jadson), Zapelli (João Cruz) e Léo Derik; Mendoza (Dudu), Viveros e Julimar (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann.
– Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa e Joverton Wesley De Souza Lima. Quarto Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos. VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.