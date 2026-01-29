Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Fora de casa, Grêmio estreia com derrota por 2 a 1 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro

o Grêmio foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (28), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
29/01/2026 às 11h07
(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Fora de casa, o Grêmio foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (28), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe de Luís Castro será no sábado (31), contra o Juventude, na Arena, pelo Gauchão. Pelo Brasileirão, o Tricolor volta a campo no dia 4 de fevereiro, quando recebe o Botafogo.

Com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o Grêmio amargou sua segunda derrota consecutiva. O Tricolor gaúcho enfrentou desde o início a pressão do Fluminense, que tinha dificuldades para converter a posse de bola em finalizações. Enquanto isso, o time de Luís Castro passou a incomodar pelo lado esquerdo do ataque e assustou com um chute de Carlos Vinícius na área.

Após o intervalo, o Flu tomou o controle da partida e abriu o placar nos primeiros minutos. John Kennedy ganhou a disputa de bola e tocou para Renê, que finalizou e parou na defesa de Weverton, porém a bola sobrou livre para o meia apenas empurrar para as redes.

Aos 14 minutos, Lucho Acosta anotou um golaço e aumentou o placar. Renê cobrou escanteio na intermediária e o camisa 10 acertou um chutaço de primeiro para aumentar a vantagem da equipe comandada por Luis Zubeldía.

Depois de certo domínio dos donos da casa, o Grêmio reagiu no Rio de Janeiro. Aos 30, Pavón levantou a bola para Gustavo Martins que escorou para o artilheiro Carlos Vinícius descontar no placar. Aos 43 quase o empate gaúcho, bate e rebate na área, a bola sobra para Gustavo Martins de frente pro Fábio e isolou.

No restante da partida, o Grêmio até esboçou que poderia empatar em alguns momentos, mas os 7 minutos de acréscimos não foram o suficiente para superar a defesa fluminense.

Ficha técnica

– Fluminense – Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Cannobio (Santiago Moreno) e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.

– Grêmio – Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Willian), Arthur e Edenílson; Amuzu (Pavón), Tetê (Enamorado) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Luís Castro.

– Arbitragem: Davi Lacerda (ES), auxiliado Luanderson dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)





