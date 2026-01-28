Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Câmara: MP que cria Gás do Povo está na pauta no retorno aos trabalhos

Congresso Nacional inicia ano legislativo na próxima segunda-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/01/2026 às 20h33
© Lula Marques/Agência Brasil

O Congresso Nacional inicia o ano legislativo na próxima segunda-feira (2). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgou, nesta quarta-feira (28), pelas redes sociais, as pautas que serão levadas para votação na Casa já na próxima semana.

Está programada a votação da medida provisória (MP) que cria o Gás do Povo . O projeto, do governo federal, oferece a recarga do botijão de 13 kg para famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O programa busca atender 15 milhões de famílias.

Também estão na pauta uma MP que abre crédito extraordinário de R$ 83 milhões para o setor rural e o projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano.

Comissões

Ainda na próxima semana, devem ocorrer a instalação e a eleição para os presidentes das comissões permanentes . Segundo o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), o acordo entre os líderes foi de que as comissões serão comandadas pelos mesmos partidos do ano passado.

“Foi aprovada a proposta de manutenção dos mesmos partidos presidindo as comissões. Só mudam os nomes. Mas aquilo que cada partido teve até agora nas comissões, serão repetidas as indicações. Cada bancada vai ter a próxima semana para discutir isso, para compor tudo antes do carnaval. Essa é a prioridade das prioridades”, disse Guimarães.

Segundo presidente da Câmara, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o carnaval. Relator da PEC, o deputado Mendonça Filho (União-PE) se reunirá com o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, na semana que vem para discutir o texto.

Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Hugo Mota afirmou que, assim que for enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados, a proposta será analisada e votada com celeridade.

Política Há 14 horas

“Divididos, somos frágeis”, diz Lula ao defender integração na AL

Presidente citou ativos que podem tornar região mundialmente relevante

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 14 horas

Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação

Expectativa é aprovação ainda no primeiro semestre de 2026

 (Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)
Diálogo Há 15 horas

Executivo e Legislativo iniciam diálogo para destravar pautas orçamentárias em Tenente Portela

Reunião no Gabinete do Prefeito trata da LDO, LOA e do reajuste salarial dos servidores municipais
Política Há 1 dia

Lula diz que viajará a Washington em março para encontro com Trump

Presidente falou em conversa "olho no olho" entre chefes de estado

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo

Presidente postou mensagem em data que marca genocídio de judeus

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
