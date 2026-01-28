Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Brasileirão: Rádio Nacional transmite hoje (28) São Paulo x Flamengo

Campeonato Brasileiro 2026 começa nesta quarta-feira; saiba mais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/01/2026 às 18h59
Brasileirão: Rádio Nacional transmite hoje (28) São Paulo x Flamengo
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Começa nesta quarta-feira (28) o Campeonato Brasileiro 2026 e a Rádio Nacional transmite, a partir das 21h15, todas as emoções do confronto entre São Paulo e Flamengo. O ponta pé inicial da partida acontece às 21h30, direto do MorumBIS, em São Paulo.

O Tricolor Paulista, que vive uma crise extracampo, recebe o atual dono do título do Brasileirão. Mas o duelo marca o encontro de duas equipes em baixa, já que o Rubro-Negro vive um drama no Campeonato Carioca, correndo o risco real de disputar o quadrangular do rebaixamento no estadual.

A transmissão da Rádio Naciona l inicia com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto e do campeonato. A narração será de Luciana Zogaib, os comentários ficam por conta de Rodrigo Ricardo, com reportagem de Marcelo Smigol. Por fim, Bruno Mendes comanda o plantão da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre o Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Serviço

Campeonato Brasileiro 2026 – São Paulo x Flamengo – Quarta-feira, dia 28/1, a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros

(Foto: Divulgação)
