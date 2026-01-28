Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Qualificação técnica torna-se requisito em prótese digital

O setor de prótese dentária digital exige qualificação ampliada e requer domínio de conhecimentos de CAD-CAM além do software, incluindo materiais ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 18h37
Qualificação técnica torna-se requisito em prótese digital
Banco IMG IA / Gemini

O setor de prótese dentária digital tem exigido qualificação técnica ampliada dos profissionais. Segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Brasil possui 25.677 técnicos registrados. O domínio de sistemas CAD-CAM requer conhecimentos que vão além do software, incluindo propriedades de materiais cerâmicos, anatomia dental, oclusão e processos de fabricação. Estudos da Revista ImplantNews indicam que zircônias translúcidas representam a terceira geração deste material cerâmico.

A incorporação de tecnologias digitais tem modificado os processos de produção no setor. O país possui 3.241 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária credenciados pelo programa Brasil Sorridente. A transição de métodos artesanais para processos digitalizados tem demandado atualização constante dos profissionais da área.

Formação além do software

A tecnologia CAD-CAM permite a fabricação de próteses por meio de processos computadorizados. Pesquisas da Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences apontam que o sistema possibilita a confecção de restaurações cerâmicas em única sessão clínica. Rodrigo Sousa, técnico especializado em CAD-CAM com atuação em Florianópolis (SC), explica que a qualificação profissional exige conhecimentos técnicos amplos. "O domínio do fluxo digital vai muito além de operar software. É necessário compreender propriedades mecânicas dos materiais, anatomia dental, oclusão funcional e protocolos de fabricação. A modelagem virtual precisa respeitar princípios biomecânicos estabelecidos pela literatura científica".

Materiais e processos

A incorporação de materiais cerâmicos avançados tem demandado conhecimento técnico específico. Informações da Dental Cremer indicam que o dióxido de zircônio apresenta excelente resistência mecânica e biocompatibilidade. O material permite confecção de próteses com alta resistência ao desgaste e à compressão, suportando forças mastigatórias. A zircônia translúcida possibilita fabricação de próteses com características similares à dentição natural.

O processo de produção envolve usinagem do material em estado pré-sinterizado, seguida de sinterização para obtenção das propriedades mecânicas finais. Cada bloco de zircônia apresenta código de barras que identifica sua densidade, permitindo compensação precisa da contração durante a sinterização. A fabricação requer conhecimento sobre diferentes tipos de cerâmicas, ligas metálicas e protocolos de fresagem específicos para cada material.

Capacitação continuada

O mercado tem exigido atualização constante dos técnicos em prótese dentária. Instituições como o Senac São Paulo oferecem cursos de aperfeiçoamento em CAD-CAM para prótese fixa, direcionados a profissionais que buscam dominar funcionalidades avançadas dos sistemas digitais. A capacitação inclui planejamento de casos complexos, uso de articuladores digitais e protocolos de controle de qualidade.

Rodrigo Sousa destaca que a formação técnica sólida diferencia profissionais no setor. "A tecnologia é uma ferramenta, não um substituto do conhecimento técnico. Profissionais que dominam princípios de anatomia, oclusão e propriedades dos materiais conseguem utilizar o CAD-CAM de forma efetiva. A modelagem digital precisa considerar aspectos funcionais, não apenas reproduzir formas. A qualificação técnica determina a qualidade do resultado final".

Mercado e perspectivas

O CFO registra que os profissionais de prótese dentária utilizam tecnologia de fluxo digital para melhorar o atendimento das demandas dos cirurgiões-dentistas no cotidiano clínico. A Associação dos Técnicos em Prótese Dentária (APDESP Brasil) tem promovido eventos anuais para divulgação de lançamentos de equipamentos e materiais do setor. A incorporação de sistemas digitais tem sido observada tanto no setor privado quanto nos laboratórios credenciados pela rede pública.

A expansão da odontologia digital tem sido acompanhada pela necessidade de qualificação profissional contínua. Os 3.241 laboratórios credenciados pelo programa Brasil Sorridente utilizam técnicas convencionais e digitais. A tendência aponta para crescimento da utilização de sistemas CAD-CAM conforme os profissionais ampliam suas qualificações em tecnologias digitais e aprofundam conhecimentos técnicos sobre materiais e processos de fabricação.

Sobre o profissional: Rodrigo Sousa é técnico em prótese dentária com especialização em sistemas CAD-CAM. Atua em Florianópolis (SC) com foco em fluxo digital. Contato: [email protected]

