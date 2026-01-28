Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Integração de pagamentos a ERPs ganha força no Brasil

Automação financeira e conciliação em tempo real tornam-se estratégicas para empresas em busca de eficiência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 15h58
Marketing da Dinpayz

A integração de pagamentos aos sistemas de gestão empresarial (ERPs) deixou de ser apenas uma inovação tecnológica para se tornar um requisito estratégico em um mercado cada vez mais orientado por eficiência e dados. O processo, que conecta transações financeiras diretamente aos sistemas já utilizados pelas empresas, ajuda a eliminar controles paralelos e reduzir a necessidade de lançamentos manuais.

Dados recentes reforçam essa tendência. De acordo com levantamento do Banco Central, divulgado pelo portal E-commerce Brasil, o Pix já ocupa a primeira posição entre os meios de pagamento mobile mais relevantes do país, com 76,4% da preferência dos usuários. 

A Febraban aponta que a modalidade encerrou 2024 com 63,8 bilhões de transações, um avanço de 52% em relação ao ano anterior. O volume supera todas as operações realizadas com cartão de crédito, débito, boleto, TED, cartão pré-pago e cheques, que somaram 50,8 bilhões no mesmo período.

Esse crescimento evidencia como a automação dos processos financeiros pode se tornar essencial para acompanhar a transformação do mercado e atender às novas demandas de clientes e empresas. 

De acordo com Robério Cavalcante, diretor de tecnologia da DinPayz, a relevância do tema está diretamente ligada ao cenário competitivo atual. "As empresas estão cada vez mais orientadas por eficiência, dados em tempo real e redução de custos operacionais. Integrar pagamentos ao fluxo de gestão deixou de ser um diferencial tecnológico e passou a ser uma necessidade estratégica", avalia.

Na prática, o executivo explica que as empresas que ainda operam pagamentos de forma desconectada enfrentam falta de visibilidade financeira, retrabalho e maior incidência de erros. "Isso gera atrasos no fechamento financeiro, dificuldades para identificar divergências de valores e uma tomada de decisão baseada em dados incompletos ou desatualizados", reforça.

A integração, por outro lado, permite que gestores tenham uma visão em tempo real do fluxo de caixa, das vendas e das taxas envolvidas em cada operação. Esse nível de controle, segundo Cavalcante, favorece decisões mais rápidas, melhor gestão de capital de giro e negociações mais eficientes com fornecedores. "Em mercados orientados por dados, quem tem informação confiável e imediata sai na frente, e a integração de pagamentos é uma das bases para isso."

Um dos pontos mais destacados é a redução de erros operacionais, já que a automação ajuda a eliminar tarefas repetitivas, como digitação de valores e conferência de extratos, diminuindo o risco de falhas humanas. 

"Além disso, a conciliação automática permite identificar inconsistências de forma imediata, reduzindo perdas financeiras e aumentando a confiabilidade dos dados contábeis", afirma o diretor.

O executivo ressalta ainda que o impacto da integração é transversal. "Áreas financeiras ganham agilidade e previsibilidade, enquanto equipes contábeis se beneficiam de dados mais organizados e conciliações rápidas. Já setores comerciais e administrativos passam a ter acesso a informações mais claras sobre vendas e recebimentos, o que melhora até o relacionamento com clientes, reduzindo erros de cobrança e atrasos", observa.

Proposta alinhada ao cenário atual

Nesse contexto, a DinPayz atua como infraestrutura de pagamentos preparada para integração, oferecendo APIs e soluções que se conectam aos principais ERPs e sistemas de gestão do mercado. 

"Nosso foco é permitir que as empresas integrem os pagamentos à sua operação sem precisar mudar sua rotina ou substituir sistemas já consolidados, buscando garantir segurança, automação e escalabilidade desde o primeiro dia", explica Cavalcante.

A tendência, segundo o executivo, é que os pagamentos se tornem cada vez mais invisíveis e integrados aos processos de negócio. "Empresas que ainda tratam o pagamento como uma etapa isolada tendem a perder eficiência e competitividade. Integrar esses processos não é apenas uma melhoria operacional, mas uma decisão estratégica que prepara o negócio para crescer de forma sustentável, orientada por dados e com maior controle financeiro", conclui o diretor de tecnologia da DinPayz.

Para saber mais, basta acessar: http://www.dinpayz.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
