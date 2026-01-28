Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fenasbac abre inscrições para o Next Batch 8

Aceleração da Fenasbac seleciona startups com soluções em blockchain, tokenização e DeFi para aproximá-las dos principais atores do Sistema Finance...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 15h39
Fenasbac abre inscrições para o Next Batch 8
Arquivo Fenasbac

A Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) anunciou a abertura das inscrições para o Programa de Aceleração Next – Batch #8. Voltado a startups de base tecnológica com alto potencial de mercado, o Next busca acelerar, adaptar e impulsionar soluções capazes de responder, de forma inovadora, a desafios do setor financeiro.

A iniciativa promove a aproximação das startups com os principais atores do Sistema Financeiro Nacional ao viabilizar o desenvolvimento de projetos piloto em parceria com instituições do setor.

O programa também oferece mentorias individuais e coletivas com especialistas, webinários e encontros regulatórios voltados à troca de conhecimento, discussão de temas estratégicos e networking.

As startups participantes ainda passam a integrar uma rede formada por empreendedores, empresas, investidores e apoiadores da aceleração, fortalecendo sua inserção no ecossistema de inovação.

Segundo Danielle Teixeira, líder de inovação aberta na Fenasbac, o objetivo é contribuir para a modernização do sistema financeiro e criação de novos modelos de negócio conectados a dores reais do mercado. "O Batch #8 do Programa Next visa capacitar as startups para que aprimorem seus produtos e estratégias, facilitando o desenvolvimento de parcerias com agentes do Sistema Financeiro Brasileiro", afirma.

A expectativa da organização é que esta edição gere impacto relevante no ecossistema financeiro e de inovação ao longo de 2026, especialmente pelo fortalecimento das capacidades das empresas selecionadas para atuar de forma mais integrada ao mercado.

"O ciclo de aceleração será concluído em junho, com desdobramento no ‘Next Day’, em setembro, quando as soluções finalistas serão apresentadas, ampliando a visibilidade das startups e abrindo novas oportunidades de negócios para o setor", destaca Danielle.

Foco em blockchain e tokenização

Nesta edição, o Programa Next direciona sua busca para startups com soluções disruptivas alinhadas aos macrotemas Blockchain e Tokenização e Inteligência de Dados, aplicado a quatro verticais estratégicas do setor financeiro.

A especialista da Fenasbac ressalta que a primeira delas é o DeFi institucional para acesso a crédito e liquidez, com foco no desenvolvimento de soluções de nível institucional na rede XRP Ledger (XRPL). A proposta envolve a criação de infraestruturas de crédito baseadas na tokenização de ativos de alta liquidez, como a antecipação de recebíveis, protocolos de lending com colateral em ativos digitais e soluções de pagamento por meio de stablecoins pareadas em real ou outras moedas.

A segunda vertical trata dos derivativos on-chain e busca tecnologias que ampliem o acesso de investidores intermediários e avançados a produtos como futuros, opções, swaps, ativos sintéticos e estruturas de alavancagem. "O objetivo é reduzir a complexidade técnica do ambiente DeFi, oferecendo uma experiência mais simples, sem comprometer a transparência, a gestão de risco e o monitoramento de preços", enfatiza Danielle.

Já a frente de Compliance as a Service on-chain tem como propósito viabilizar soluções de infraestrutura regulatória para produtos desenvolvidos na XRPL. A ideia é eliminar barreiras operacionais e regulatórias que ainda dificultam a adoção de blockchain por instituições financeiras e fintechs, por meio de ferramentas que vão desde a verificação automatizada de identidade, em conformidade com normas de KYC e AML, até a simplificação de processos técnicos, como a gestão de chaves privadas e taxas de rede.

Por fim, a vertical de Business Intelligence, com dados comportamentais, busca soluções capazes de gerar insights estratégicos a partir da coleta e integração de dados de pessoas físicas. "As ferramentas devem apoiar análises de risco, segmentação de mercado e personalização de ofertas financeiras, com uso de inteligência analítica e modelos de machine learning. Todas as propostas devem, obrigatoriamente, assegurar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade e a governança das informações", detalha a líder de Inovação Aberta.

Etapas do processo seletivo e critérios de avaliação

O cronograma do Batch #8 prevê a realização do pitch das startups finalistas para a banca avaliadora em 23 de março, com a divulgação das selecionadas no dia seguinte. O ciclo de aceleração se encerra no dia 22 de junho e terá como desdobramento o "Next Day", evento marcado para setembro, quando as soluções desenvolvidas serão apresentadas ao ecossistema.

O processo seletivo começa com a inscrição por meio de formulário online e passa por etapas de análise de elegibilidade, avaliação interna para definição da short list, entrevistas técnicas, pitch para a banca e seleção final.

"Para avançar na seleção, as startups devem apresentar soluções aderentes aos desafios propostos pelo Batch #8 e contar com produto ou serviço já desenvolvido, uma vez que não serão aceitas propostas ainda em fase de ideação. Também é exigida disponibilidade integral para participação nas atividades do programa, além de autonomia de decisão por parte do representante indicado", informa Danielle.

A avaliação das startups considera tanto critérios técnicos quanto o perfil dos empreendedores. Entre os aspectos analisados estão a aderência da solução aos desafios propostos na edição, a capacidade de resolver problemas relevantes do setor, o diferencial competitivo, o potencial de mercado, o uso consistente de tecnologia e a sustentabilidade do modelo de negócio.

"Além disso, a comissão avaliadora observa características dos fundadores, como ambição, capacidade de execução, profissionalismo, visão de longo prazo e comprometimento com a implementação da solução proposta", conclui a especialista.

A página de inscrições com o formulário pode ser acessada pelo link https://airtable.com/apphwp3oJk2HuqxH7/pagfBIttAmFStdR8A/form. Para mais informações sobre o Next, basta acessar: https://next.fenasbac.io/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marketing Blow
Tecnologia Há 10 horas

Inteligência Artificial chega às franquias

As franqueadoras utilizam a IA de formas diferentes, tanto na gestão de suas redes, facilitando o dia a dia do franqueado, quanto para se comunicar...

 Banco IMG IA / Gemini
Tecnologia Há 10 horas

Qualificação técnica torna-se requisito em prótese digital

O setor de prótese dentária digital exige qualificação ampliada e requer domínio de conhecimentos de CAD-CAM além do software, incluindo materiais ...

 Vinicius Maroch (Brasil Comunicação)
Tecnologia Há 11 horas

Hipersegmentação digital influencia eleições em 2026

A eleição de 2026 ocorre em um contexto de consolidação das plataformas digitais como principal ambiente de informação política no Brasil. Para o e...

 ICR.T / Divulgação
Tecnologia Há 12 horas

Avanço tecnológico influencia abordagens cirúrgicas na urologia oncológica

A cirurgia robótica vem redefinindo o tratamento dos cânceres urológicos, ao unir alta precisão e preservação da qualidade de vida. Na urologia onc...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Cirurgia de hérnia avança com robótica e laparoscopia

Técnicas minimamente invasivas reduzem dor pós-operatória, complicações e tempo de recuperação. O Dr. Rodrigo Barbosa, cirurgião especialista em hé...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Economia Há 7 horas

Setor produtivo reage à manutenção da Selic em 15% ao ano
Saúde Há 7 horas

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis
Justiça Há 7 horas

Número de pessoas mortas a bala cresce 44,2% no Rio após mega operação
Economia Há 7 horas

Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Economia Há 8 horas

Eco Invest registra maior leilão do programa, com demanda de R$ 80 bi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,01%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 486,064,90 -0,93%
Ibovespa
184,691,05 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias