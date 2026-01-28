Fenasbac abre inscrições para o Next Batch 8

A Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) anunciou a abertura das inscrições para o Programa de Aceleração Next – Batch #8. Voltado a startups de base tecnológica com alto potencial de mercado, o Next busca acelerar, adaptar e impulsionar soluções capazes de responder, de forma inovadora, a desafios do setor financeiro.

A iniciativa promove a aproximação das startups com os principais atores do Sistema Financeiro Nacional ao viabilizar o desenvolvimento de projetos piloto em parceria com instituições do setor.

O programa também oferece mentorias individuais e coletivas com especialistas, webinários e encontros regulatórios voltados à troca de conhecimento, discussão de temas estratégicos e networking.

As startups participantes ainda passam a integrar uma rede formada por empreendedores, empresas, investidores e apoiadores da aceleração, fortalecendo sua inserção no ecossistema de inovação.

Segundo Danielle Teixeira, líder de inovação aberta na Fenasbac, o objetivo é contribuir para a modernização do sistema financeiro e criação de novos modelos de negócio conectados a dores reais do mercado. "O Batch #8 do Programa Next visa capacitar as startups para que aprimorem seus produtos e estratégias, facilitando o desenvolvimento de parcerias com agentes do Sistema Financeiro Brasileiro", afirma.

A expectativa da organização é que esta edição gere impacto relevante no ecossistema financeiro e de inovação ao longo de 2026, especialmente pelo fortalecimento das capacidades das empresas selecionadas para atuar de forma mais integrada ao mercado.

"O ciclo de aceleração será concluído em junho, com desdobramento no ‘Next Day’, em setembro, quando as soluções finalistas serão apresentadas, ampliando a visibilidade das startups e abrindo novas oportunidades de negócios para o setor", destaca Danielle.

Foco em blockchain e tokenização

Nesta edição, o Programa Next direciona sua busca para startups com soluções disruptivas alinhadas aos macrotemas Blockchain e Tokenização e Inteligência de Dados, aplicado a quatro verticais estratégicas do setor financeiro.

A especialista da Fenasbac ressalta que a primeira delas é o DeFi institucional para acesso a crédito e liquidez, com foco no desenvolvimento de soluções de nível institucional na rede XRP Ledger (XRPL). A proposta envolve a criação de infraestruturas de crédito baseadas na tokenização de ativos de alta liquidez, como a antecipação de recebíveis, protocolos de lending com colateral em ativos digitais e soluções de pagamento por meio de stablecoins pareadas em real ou outras moedas.

A segunda vertical trata dos derivativos on-chain e busca tecnologias que ampliem o acesso de investidores intermediários e avançados a produtos como futuros, opções, swaps, ativos sintéticos e estruturas de alavancagem. "O objetivo é reduzir a complexidade técnica do ambiente DeFi, oferecendo uma experiência mais simples, sem comprometer a transparência, a gestão de risco e o monitoramento de preços", enfatiza Danielle.

Já a frente de Compliance as a Service on-chain tem como propósito viabilizar soluções de infraestrutura regulatória para produtos desenvolvidos na XRPL. A ideia é eliminar barreiras operacionais e regulatórias que ainda dificultam a adoção de blockchain por instituições financeiras e fintechs, por meio de ferramentas que vão desde a verificação automatizada de identidade, em conformidade com normas de KYC e AML, até a simplificação de processos técnicos, como a gestão de chaves privadas e taxas de rede.

Por fim, a vertical de Business Intelligence, com dados comportamentais, busca soluções capazes de gerar insights estratégicos a partir da coleta e integração de dados de pessoas físicas. "As ferramentas devem apoiar análises de risco, segmentação de mercado e personalização de ofertas financeiras, com uso de inteligência analítica e modelos de machine learning. Todas as propostas devem, obrigatoriamente, assegurar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade e a governança das informações", detalha a líder de Inovação Aberta.

Etapas do processo seletivo e critérios de avaliação

O cronograma do Batch #8 prevê a realização do pitch das startups finalistas para a banca avaliadora em 23 de março, com a divulgação das selecionadas no dia seguinte. O ciclo de aceleração se encerra no dia 22 de junho e terá como desdobramento o "Next Day", evento marcado para setembro, quando as soluções desenvolvidas serão apresentadas ao ecossistema.

O processo seletivo começa com a inscrição por meio de formulário online e passa por etapas de análise de elegibilidade, avaliação interna para definição da short list, entrevistas técnicas, pitch para a banca e seleção final.

"Para avançar na seleção, as startups devem apresentar soluções aderentes aos desafios propostos pelo Batch #8 e contar com produto ou serviço já desenvolvido, uma vez que não serão aceitas propostas ainda em fase de ideação. Também é exigida disponibilidade integral para participação nas atividades do programa, além de autonomia de decisão por parte do representante indicado", informa Danielle.

A avaliação das startups considera tanto critérios técnicos quanto o perfil dos empreendedores. Entre os aspectos analisados estão a aderência da solução aos desafios propostos na edição, a capacidade de resolver problemas relevantes do setor, o diferencial competitivo, o potencial de mercado, o uso consistente de tecnologia e a sustentabilidade do modelo de negócio.

"Além disso, a comissão avaliadora observa características dos fundadores, como ambição, capacidade de execução, profissionalismo, visão de longo prazo e comprometimento com a implementação da solução proposta", conclui a especialista.

A página de inscrições com o formulário pode ser acessada pelo link https://airtable.com/apphwp3oJk2HuqxH7/pagfBIttAmFStdR8A/form. Para mais informações sobre o Next, basta acessar: https://next.fenasbac.io/