Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após acordo entre líderes, comissões serão comandadas pelos mesmos partidos do ano passado

Líder do governo informou que duas medidas provisórias entrarão na pauta na semana que vem

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/01/2026 às 15h38
Após acordo entre líderes, comissões serão comandadas pelos mesmos partidos do ano passado
Arquivo/Câmara dos Deputados

Após acordo proposto pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em reunião de líderes nesta quarta (28), ficou decidido que as comissões permanentes serão comandadas pelos mesmos partidos do ano passado.

De acordo com o líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), essa é a prioridade para a próxima semana. Segundo ele, as bancadas vão se reunir para indicar os nomes para comandar os colegiados na próxima semana antes da instalação das comissões. Segundo Guimarães, as comissões estarão instaladas antes do carnaval.

O líder do governo também afirmou que duas medidas provisórias entrarão na pauta na semana que vem. A primeira ( MP 1312/25 ) abre crédito extraordinário de R$ 83,5 milhões para o setor rural; e a outra ( MP 1313/25 ) é a que que cria o Programa Gás do Povo, uma nova política pública federal que amplia o acesso ao gás de cozinha no Brasil.

O relator da PEC da Segurança , deputado Mendonça Filho (União-PE), também participou da reunião. Ele destacou a prioridade do tema para o Legislativo e disse que o texto deve ir a voto na semana após o carnaval. Ele informou que antes vai se reunir com o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, na próxima terça-feira (3).

Mendonça Filho também vai se reunir com as bancadas em busca de consenso e contribuições dos parlamentares para o texto antes de votar na comissão especial. “Vou fazer uma apresentação para as bancadas, na primeira e segunda semana de fevereiro, e logo após o carnaval, nos dias 23 e 24, vamos votar o tema na comissão especial e no Plenário”, disse o parlamentar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova criação de fundo para equipar a Polícia Rodoviária Federal

Projeto de lei segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova retenção de repasses a entidades do SUS que não pagarem médicos

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova incentivos para pequenos provedores de internet em áreas remotas

Projeto também prevê benefício tributário para aquisição de equipamentos de rede e transmissão de dados

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova regras para exploração de minérios no fundo do mar

Projeto estabelece que as novas regras não se aplicam à indústria do petróleo

 kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Comissão aprova exigência de receita médica para venda de antibióticos veterinários

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Economia Há 7 horas

Setor produtivo reage à manutenção da Selic em 15% ao ano
Saúde Há 7 horas

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis
Justiça Há 7 horas

Número de pessoas mortas a bala cresce 44,2% no Rio após mega operação
Economia Há 7 horas

Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Economia Há 8 horas

Eco Invest registra maior leilão do programa, com demanda de R$ 80 bi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,01%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 486,064,90 -0,93%
Ibovespa
184,691,05 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias