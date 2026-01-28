Quarta, 28 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara

Hugo Motta também anuncia votação de MP sobre gás de cozinha e acordo União Europeia–Mercosul

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/01/2026 às 14h58
PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta quarta-feira (28), que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública poderá ser votada após o carnaval. Antes disso, o texto precisa ser analisado pela comissão especial que debate o tema.

Nas próximas duas semanas, o relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), deve se reunir com as bancadas partidárias para fazer ajustes finais. Em seguida, a PEC deverá ser votada na comissão especial e encaminhada ao Plenário.

A PEC 18/25 cria o Sistema Único de Segurança Pública, com o objetivo de integrar a atuação da União e dos estados no combate ao crime organizado.

Gás do Povo
Hugo Motta também informou que a Câmara dever votar, na próxima semana, entre outras propostas, a Medida Provisória 1313/25 , que cria o Programa Gás do Povo. A iniciativa busca ampliar o acesso ao gás de cozinha no país.

Outra proposta que pode entrar na pauta na primeira semana dos trabalhos legislativos de 2026 é o Projeto de Lei 1/26, que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, com sede em Patos (PB).

Acordo com a União Europeia
O presidente da Câmara garantiu ainda celeridade na votação do acordo União Europeia-Mercosul. O acordo comercial foi assinado no sábado (17) pelos líderes dos estados-membros dos dois blocos, após mais de 25 anos de negociações.

O tratado pode criar a maior zona de livre comércio do mundo. Para entrar em vigor, a proposta precisa ser ratificada pelos pelos parlamentos dos países envolvidos. “O trabalho continua”, disse o presidente por meio de suas redes sociais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 minutos

Comissão aprova projeto que estabelece famílias prioritárias em processos de regularização fundiária

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Renato Araujo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que proíbe benefícios a empresas condenadas por trabalho escravo

A Câmara dos Deputados continua analisando a proposta

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que restabelece cobrança de imposto para carnes e café importados

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova medidas de proteção para pessoas idosas contra fraudes financeiras

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto com medidas para aumentar proteção do consumidor em compras pela internet

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
4.34 km/h Vento
30% Umidade
95% (0.88mm) Chance chuva
06h04 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
30° 16°
Sábado
32° 15°
Domingo
34° 16°
Segunda
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Uso de IA pelo jurídico amplia riscos e desafios legais
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que estabelece famílias prioritárias em processos de regularização fundiária
Câmara Há 32 minutos

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Saúde Há 32 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
Turismo Há 53 minutos

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,45%
Euro
R$ 6,21 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 495,349,30 +0,70%
Ibovespa
183,597,44 pts 0.92%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias