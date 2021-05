Seminário aborda enfrentamento à mortalidade materna no cenário da Covid-19

Em alusão ao Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, em 28 de maio, será realizado o Seminário de Enfrentamento à Mortalidade Materna no Rio Grande do Sul no Cenário da Covid-19. O evento é gratuito e terá transmissão das 9h30 às 11h nocanal da Secretária da Saúde (SES) no YouTube.

O objetivo é promover um debate sobre a importância dos cuidados para a saúde das mulheres e discutir a necessidade de melhores políticas públicas que ajudem a garantir o manejo adequado de gestantes e puérperas no contexto do Covid-19.

O médico neonatologista e membro do Núcleo de Monitoramento da Mortalidade da SES, Paulo Mário, fará a abertura. A apresentação dos dados de mortalidade materna do Estado será feita pela mestre em Epidemiologia Maura Carolina Belomé, também integrante do núcleo.

A discussão com especialistas convidadas terá a mediação da ginecologista Nadiane Lemos e a participação de Évelyn Traina, Ivete Canti e Janete Vettorazzi. O público poderá questionar as participantes por meio do chat.