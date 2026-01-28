Quarta, 28 de Janeiro de 2026
Executivo e Legislativo iniciam diálogo para destravar pautas orçamentárias em Tenente Portela

Reunião no Gabinete do Prefeito trata da LDO, LOA e do reajuste salarial dos servidores municipais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela e Presidente da Camara Michele Vargas
28/01/2026 às 13h35
(Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)

Uma reunião estratégica realizada na manhã desta quarta-feira, dia 28, no Gabinete do Prefeito Rosemar Sala, marcou o início de uma tentativa de aproximação entre os poderes Executivo e Legislativo de Tenente Portela. O encontro, proposto pela Câmara de Vereadores e prontamente aceito pela Prefeitura, teve como foco a busca por soluções para impasses envolvendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o reajuste salarial do funcionalismo público.

A principal urgência da pauta é o Projeto de Lei que prevê um aumento de 5% aos servidores municipais.

Durante a reunião, o prefeito Rosemar Sala classificou o pleito apresentado pela sede do Legislativo como legítimo, porém apresentou uma alternativa com o objetivo de evitar prejuízos às ações da Prefeitura. O Executivo se colocou à disposição para realizar os trâmites legais e financeiros necessários para que o projeto avance, destacando que, por determinação legal, a eventual aquisição de terreno e a execução da obra são atribuições exclusivas do Executivo. A proposta também prevê o aumento do repasse anual ao Legislativo, que passaria de R$ 2,1 milhões em 2025 para R$ 2,4 milhões em 2026.

Próximos passos

A presidente da Câmara, Micheli Vargas, informou que a proposta será apresentada aos demais vereadores. Havendo consenso, as equipes técnicas dos dois poderes deverão atuar de forma conjunta para adequar as leis orçamentárias e viabilizar a votação das matérias que seguem pendentes.

Além dos chefes dos Poderes, participaram do encontro, pelo Legislativo, Luisa Barth (vice-presidente), Marlon Verdi (assessor jurídico) e Tiago Novatzki (diretor). Pelo Executivo estiveram presentes Claudenir Scherer (vice-prefeito), Simone de Moura Rosa Poerch (procuradora), Paulo Farias (secretário de Administração) e Jaqueline Balestrin (secretária de Finanças).



