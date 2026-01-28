Quarta, 28 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tecnologias de filtragem asseguram qualidade de água em processos industriais

Brasil enfrenta crescimento de 24% na demanda por água tratada até 2030, impulsionando investimentos em tecnologias avançadas de filtragem para gar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 12h18
Tecnologias de filtragem asseguram qualidade de água em processos industriais
Freepik

A demanda por sistemas de tratamento de água de alta qualidade segue com crescimento significativo no Brasil, especialmente entre indústrias farmacêuticas, cosmética, alimentícia e cervejarias que precisam garantir conformidade com as normas do Ministério da Saúde e otimizar seus processos produtivos. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a demanda por água no país pode crescer 24% até 2030, exigindo investimentos em tecnologias de filtragem para garantir a qualidade dos recursos hídricos.

Neste cenário, empresas especializadas em filtragem desempenham papel essencial na oferta de soluções personalizadas. Um estudo do Instituto Trata Brasil indica que, considerando um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,7% ao ano, a demanda futura até 2050 exigiria um aumento de 59,3% em relação aos níveis atuais de tratamento de água.

A utilização de tecnologias como osmose reversa, ultrafiltração e eletrodeionização representam avanço significativo na busca por água potável e de processo com elevado padrão. Esses métodos garantem a remoção eficiente de impurezas, atendendo rigorosamente aos requisitos regulatórios. Conforme publicado em sistemas de filtragem, a customização de projetos permite que as organizações reduzam custos operacionais.

Profissionais experientes dedicam-se a consultoria, instalação e manutenção de sistemas, assegurando que os equipamentos funcionem com eficiência e longevidade. A parceria com fabricantes nacionais e internacionais amplia a gama de tecnologias disponíveis, permitindo escolhas estratégicas alinhadas aos objetivos de cada organização.

De acordo com a ANVISA RDC 301/2019, setores de alta complexidade como a indústria farmacêutica devem seguir validação completa e monitoramento contínuo químico e microbiológico para garantir que seus processos de filtragem contribuam para a qualidade final dos produtos.

Segundo análise da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a implementação de sistemas de filtragem adequados permite que organizações alcancem benefícios como aumento da competitividade, produtividade e eficiência dos processos, além de melhorar a imagem corporativa frente à sociedade. A publicação destaca que organizações que produzem mais com menos recursos tendem a ter maior competitividade no mercado.

A contínua evolução das tecnologias de filtragem reafirma a importância de parcerias estratégicas com especialistas capazes de entregar soluções técnicas e duráveis para o setor industrial brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 14 minutos

Uso de IA pelo jurídico amplia riscos e desafios legais

A adoção crescente de IA no setor jurídico tem ampliado a eficiência operacional das empresas, mas também traz à tona desafios complexos relacionad...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Burnout no trabalho cresce e acende alerta de saúde

Reconhecido pela OMS na CID-11 como um fenômeno ocupacional, o burnout está associado ao estresse crônico no trabalho que não foi bem administrado....

 Councilcle por Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

Silêncio no eSocial não significa conformidade e pode gerar multas em 2026

Especialista explica que eSocial não é um sistema opcional, mas o meio oficial de prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributári...

 Freepik
Tecnologia Há 22 horas

Com gargalos na IA, trabalhadores correm para se qualificar

Enquanto relatório do Fórum Econômico Mundial aponta lacuna de conhecimento como maior entrave para a implantação de inteligência artificial em emp...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 22 horas

UniFECAF sedia sessão solene da Câmara de Taboão da Serra

Cerimônia oficial concede Título de Cidadão Taboanense a Marcel Gama e André Mendonça

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
4.34 km/h Vento
30% Umidade
95% (0.88mm) Chance chuva
06h04 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
30° 16°
Sábado
32° 15°
Domingo
34° 16°
Segunda
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Uso de IA pelo jurídico amplia riscos e desafios legais
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que estabelece famílias prioritárias em processos de regularização fundiária
Câmara Há 32 minutos

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Saúde Há 32 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
Turismo Há 53 minutos

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,45%
Euro
R$ 6,21 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 495,349,30 +0,70%
Ibovespa
183,597,44 pts 0.92%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias