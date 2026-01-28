Quarta, 28 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Silêncio no eSocial não significa conformidade e pode gerar multas em 2026

Especialista explica que eSocial não é um sistema opcional, mas o meio oficial de prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributári...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 11h58
Silêncio no eSocial não significa conformidade e pode gerar multas em 2026
Councilcle por Pixabay

Quando o eSocial deixa de emitir alertas ou notificações, é possível que algumas empresas interpretem o silêncio como sinal de que está tudo em ordem. No entanto, essa percepção pode ser enganosa. A ausência de mensagens não significa conformidade, mas apenas que, naquele momento, inconsistências, omissões ou atrasos ainda não foram apontados pelos órgãos fiscalizadores.

"O eSocial não é um sistema opcional nem um ambiente paralelo. Ele é o meio oficial de prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais para diversos órgãos do governo", explica Rogério Luiz Balbinot, diretor da RSData e engenheiro de Segurança e Saúde do Trabalho.

Segundo ele, a atenção ao eSocial deve ser redobrada em 2026, especialmente diante do aumento do cruzamento de dados e do fortalecimento dos mecanismos de fiscalização. "O risco não desaparece quando tudo parece quieto. Ele apenas fica invisível, acumulando potencial de impacto financeiro e jurídico para as empresas", alerta.

Instituído para centralizar informações em um Ambiente Nacional Virtual, o eSocial permite que dados sejam utilizados para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais, de apuração de tributos e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Um equívoco comum, segundo Balbinot, é tratar o sistema como uma obrigação nova.

Para o Ministério do Trabalho e Emprego, o eSocial não cria exigências. Ele apenas operacionaliza obrigações que já existem na legislação. Prazos e regras não são definidos pelo sistema, mas pelas normas legais que ele executa.

O principal fator de risco, conforme Balbinot, não está apenas na falta de envio de informações, mas também no envio fora do prazo, com dados incompletos ou incorretos.

De acordo com a norma, o não cumprimento das obrigações no eSocial pode gerar multas em caso de informações omitidas ou incorretas, e o valor pode se elevar em casos de reincidência ou resistência à fiscalização.

"Quando a empresa relaxa porque não recebeu alerta algum, ela pode estar correndo o risco de ser surpreendida por uma autuação futura, muitas vezes com valores expressivos", observa Balbinot. "Se eu pudesse dar um conselho às empresas, diria que: o eSocial é uma base robusta de dados, capaz de identificar inconsistências e acionar mecanismos de cobrança e regularização", completa.

O diretor também recomenda às empresas revisar rotinas, validar informações e manter o eSocial atualizado. "Esses processos rigorosos deixaram de ser apenas uma obrigação operacional, tornando-se uma estratégia recomendável para a prevenção de riscos", finaliza Balbinot.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 minuto

Uso de IA pelo jurídico amplia riscos e desafios legais

A adoção crescente de IA no setor jurídico tem ampliado a eficiência operacional das empresas, mas também traz à tona desafios complexos relacionad...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Burnout no trabalho cresce e acende alerta de saúde

Reconhecido pela OMS na CID-11 como um fenômeno ocupacional, o burnout está associado ao estresse crônico no trabalho que não foi bem administrado....

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologias de filtragem asseguram qualidade de água em processos industriais

Brasil enfrenta crescimento de 24% na demanda por água tratada até 2030, impulsionando investimentos em tecnologias avançadas de filtragem para gar...

 Freepik
Tecnologia Há 21 horas

Com gargalos na IA, trabalhadores correm para se qualificar

Enquanto relatório do Fórum Econômico Mundial aponta lacuna de conhecimento como maior entrave para a implantação de inteligência artificial em emp...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 22 horas

UniFECAF sedia sessão solene da Câmara de Taboão da Serra

Cerimônia oficial concede Título de Cidadão Taboanense a Marcel Gama e André Mendonça

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
34° Sensação
3.1 km/h Vento
32% Umidade
95% (0.88mm) Chance chuva
06h04 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
30° 16°
Sábado
32° 15°
Domingo
34° 16°
Segunda
35° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Saúde Há 17 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
Turismo Há 38 minutos

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções
Saúde Há 38 minutos

Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação
Parto Tenso Há 47 minutos

Bebê cai no chão ao nascer na recepção de hospital em Santa Catarina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,48%
Euro
R$ 6,22 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 494,698,15 +0,53%
Ibovespa
183,416,67 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias