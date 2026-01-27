Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo

Presidente postou mensagem em data que marca genocídio de judeus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/01/2026 às 20h57
Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma mensagem, nesta terça-feira (27), para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O texto, compartilhado em um rede social, afirma que "é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano".

"E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída", observou.

O genocídio cometido pelos nazistas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945 do século passado, ceifou milhões de pessoas judias e de outras etnias, incluindo ciganos e poloneses, além homossexuais, pessoas com deficiência e comunistas.

Na mensagem, Lula lembra que em 2004, em encontro com Israel Singer, do Congresso Judaico Mundial, assinou uma petição endereçada à Organização das Nações Unidas (ONU) para estabelecer oficialmente a data, aprovada no ano seguinte. A escolha da data de 27 de janeiro se refere ao dia em que as atrocidades do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, foram reveladas. O ano era 1945.

"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", afirmou o presidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 5 horas

Boulos acredita que fim da escala 6x1 pode ser aprovado neste semestre

Ministro reforça que governo trabalha por redução da jornada
Política Há 1 dia

Lula conversa com Trump e pede mudanças em Conselho da Paz

Ainda sem aceitar convite, brasileiro pediu assento para a Palestina
Política Há 4 dias

"Trump quer criar nova ONU", diz Lula sobre Conselho de Paz

Presidente participou do encerramento do encontro do MST em Salvador

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 4 dias

Oposição no DF pede impeachment de Ibaneis após citação por Vorcaro

Governador é acusado de crime de responsabilidade por partidos locais
Política Há 4 dias

Lula diz que "falta vergonha na cara" a quem defende dono do Master

Presidente comparou situação de pessoas pobres com o desfalque

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias