Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Com gargalos na IA, trabalhadores correm para se qualificar

Enquanto relatório do Fórum Econômico Mundial aponta lacuna de conhecimento como maior entrave para a implantação de inteligência artificial em emp...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 17h59
Com gargalos na IA, trabalhadores correm para se qualificar
Freepik

O ano de 2025 marcou uma inflexão no uso de inteligência artificial pelas empresas. Segundo o relatório Proof over Promise, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, a aplicação de IA nos negócios deixou de ser experimental e entrou na etapa da performance. Muitas empresas, contudo, de acordo com o mesmo documento, não conseguem avançar além da fase de testes devido, especialmente, ao treinamento insuficiente dos colaboradores.

Enquanto as corporações tentam estruturar seus programas de capacitação, a força de trabalho brasileira parece ter decidido não esperar. Dados inéditos da Unico Skill, empresa criadora do primeiro vale-educação do país, revelam uma reação massiva dos colaboradores: a busca por cursos de inteligência artificial na plataforma, entre cursos livres e pós-graduações, cresceu mais de 840% em janeiro de 2026, na comparação com janeiro de 2025.

"O relatório do WEF destaca que a adoção bem-sucedida da IA começa com as pessoas, e não com a tecnologia isolada. O que estamos vendo em nossa base é a materialização disso: o trabalhador percebeu que, para se manter relevante, precisa dominar a ferramenta", afirma Joca Oliveira, CEO da Unico Skill.

Outra tendência destacada pelo WEF é a necessidade de ampliar as forças humanas. O relatório aponta que a adoção bem-sucedida da IA passa menos por substituir pessoas e mais por redesenhar o trabalho para potencializar julgamento, liderança e tomada de decisão humana com apoio da tecnologia. Os dados da Unico Skill mostram que os profissionais brasileiros já entenderam esse movimento e buscam se posicionar como líderes híbridos. Além do avanço expressivo em tecnologia (+193,8% nas matrículas gerais), 2025 foi marcado por uma explosão na demanda por habilidades de gestão estratégica. Cursos de Desenvolvimento de Pessoas, por exemplo, cresceram 2.800%, indicando que a IA está sendo vista como uma alavanca, e não um substituto, da liderança humana.

"Isso indica que o mercado busca profissionais que equilibrem o domínio técnico da IA com uma forte capacidade de liderança e julgamento humano, alinhando-se à visão do WEF de que a IA exige ‘supervisão humana calibrada’ para decisões de alto risco", pondera Joca.

Seniors lideram a transformação

Quebrando o estereótipo de que a tecnologia pertence apenas aos jovens, os dados da Unico Skill mostram que profissionais acima de 40 e 50 anos estão usando o benefício corporativo do vale-educação para garantir sua longevidade produtiva. Cursos como "Inteligência Artificial para o Crescimento Profissional" e "IA Aplicada a Negócios" estão entre os preferidos desse público.

Essa movimentação bottom-up (do funcionário para a empresa) traz resultados concretos para o negócio. Enquanto o WEF alerta que empresas focadas apenas em tecnologia lutam para escalar resultados, empresas que investem nas pessoas através da Unico Skill registram 30% menos turnover, criando o ambiente de estabilidade necessário para a transformação digital.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o acesso ao conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício trabalhista a funcionários de empresas e seus dependentes. O benefício é ofertado por meio de um catálogo com milhares de cursos de diversas áreas, em diferentes níveis, de instituições renomadas do Brasil e do exterior. A Unico Skill tem mais de 100 clientes que, juntos, somam 200 mil colaboradores. Os empregadores pagam um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso à plataforma com mais de 100 instituições de ensino brasileiras e estrangeiras, como USP, Insper, FGV, Mackenzie, Estácio, MIT, Harvard, entre outras. São mais de 26 mil opções de graduações, pós, cursos livres, técnicos e de idiomas, além de mentorias. Em 2025, a Unico Skill foi apontada como uma das 100 Startups to Watch, na categoria Tecnologia, na lista da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios (PEGN).

