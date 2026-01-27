UniFECAF sedia sessão solene da Câmara de Taboão da Serra

A UniFECAF sediará, no dia 6 de fevereiro de 2026, a sessão solene da Câmara Municipal de Taboão da Serra, destinada à outorga do Título de Cidadão Taboanense. O evento ocorrerá das 10h às 12h, no auditório da instituição, e contará com a presença de autoridades do Poder Legislativo, representantes do Judiciário, lideranças institucionais, membros da comunidade acadêmica e convidados.

A solenidade tem como objetivo reconhecer personalidades cujas trajetórias apresentam impacto relevante nas esferas social, institucional e educacional, reforçando os vínculos no cenário público.

Entre os homenageados está o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, que receberá o Título de Cidadão Taboanense por indicação do vereador Anderson Nóbrega. A honraria destaca sua atuação à frente da instituição e sua contribuição para o fortalecimento do ensino superior no município.

Desde que assumiu a liderança da UniFECAF, Marcel Gama tem ampliado a presença acadêmica e social da instituição em Taboão da Serra, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao incentivo ao pensamento crítico e à aproximação entre educação, direito e políticas públicas.

A sessão solene também concederá o Título de Cidadão Taboanense ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, por iniciativa do colegiado da Câmara Municipal. A homenagem reconhece sua trajetória no serviço público e sua atuação institucional em âmbito nacional.

A participação do ministro na cerimônia amplia a relevância do evento e evidencia a inserção do município no diálogo com instâncias centrais do Poder Judiciário brasileiro.

Ao receber a sessão solene, a UniFECAF reafirma seu papel como espaço de diálogo institucional e exercício da cidadania. A iniciativa fortalece a relação entre o ensino superior e as estruturas públicas do município, contribuindo para a promoção do debate democrático e da responsabilidade institucional, em consonância com o papel educativo das instituições de ensino superior na formação cidadã, conforme previsto pelo Ministério da Educação.

"Para os estudantes, especialmente dos cursos da área do Direito, a cerimônia representa uma oportunidade de aprendizado prático, ao possibilitar o acompanhamento de um ato oficial do Poder Legislativo e a compreensão do funcionamento das instituições públicas e do significado das homenagens cívicas", afirma Joel Garcia, diretor-geral da UniFECAF.

A solenidade insere-se no conjunto de ações que aproximam o ensino superior das estruturas institucionais, evidenciando a atuação da UniFECAF em uma formação acadêmica alinhada à realidade institucional e às demandas da sociedade.