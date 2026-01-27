Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

UniFECAF sedia sessão solene da Câmara de Taboão da Serra

Cerimônia oficial concede Título de Cidadão Taboanense a Marcel Gama e André Mendonça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 17h23
UniFECAF sedia sessão solene da Câmara de Taboão da Serra
Banco de Imagens UniFECAF

A UniFECAF sediará, no dia 6 de fevereiro de 2026, a sessão solene da Câmara Municipal de Taboão da Serra, destinada à outorga do Título de Cidadão Taboanense. O evento ocorrerá das 10h às 12h, no auditório da instituição, e contará com a presença de autoridades do Poder Legislativo, representantes do Judiciário, lideranças institucionais, membros da comunidade acadêmica e convidados.

A solenidade tem como objetivo reconhecer personalidades cujas trajetórias apresentam impacto relevante nas esferas social, institucional e educacional, reforçando os vínculos no cenário público.

Entre os homenageados está o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, que receberá o Título de Cidadão Taboanense por indicação do vereador Anderson Nóbrega. A honraria destaca sua atuação à frente da instituição e sua contribuição para o fortalecimento do ensino superior no município.

Desde que assumiu a liderança da UniFECAF, Marcel Gama tem ampliado a presença acadêmica e social da instituição em Taboão da Serra, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao incentivo ao pensamento crítico e à aproximação entre educação, direito e políticas públicas.

A sessão solene também concederá o Título de Cidadão Taboanense ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, por iniciativa do colegiado da Câmara Municipal. A homenagem reconhece sua trajetória no serviço público e sua atuação institucional em âmbito nacional.

A participação do ministro na cerimônia amplia a relevância do evento e evidencia a inserção do município no diálogo com instâncias centrais do Poder Judiciário brasileiro.

Ao receber a sessão solene, a UniFECAF reafirma seu papel como espaço de diálogo institucional e exercício da cidadania. A iniciativa fortalece a relação entre o ensino superior e as estruturas públicas do município, contribuindo para a promoção do debate democrático e da responsabilidade institucional, em consonância com o papel educativo das instituições de ensino superior na formação cidadã, conforme previsto pelo Ministério da Educação.

"Para os estudantes, especialmente dos cursos da área do Direito, a cerimônia representa uma oportunidade de aprendizado prático, ao possibilitar o acompanhamento de um ato oficial do Poder Legislativo e a compreensão do funcionamento das instituições públicas e do significado das homenagens cívicas", afirma Joel Garcia, diretor-geral da UniFECAF.

A solenidade insere-se no conjunto de ações que aproximam o ensino superior das estruturas institucionais, evidenciando a atuação da UniFECAF em uma formação acadêmica alinhada à realidade institucional e às demandas da sociedade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Com gargalos na IA, trabalhadores correm para se qualificar

Enquanto relatório do Fórum Econômico Mundial aponta lacuna de conhecimento como maior entrave para a implantação de inteligência artificial em emp...

 HostGator
Tecnologia Há 7 horas

Pesquisa: 77% dos brasileiros querem empreender online

Pesquisa do Você S/A aponta que 77,2% dos brasileiros planejam empreender online em 2026 e nove em cada dez veem um cenário positivo. A maioria pre...

 LEGO® Education
Tecnologia Há 8 horas

LEGO® Education amplia ensino de computação e IA nas escolas

Nova solução está prevista para ser lançada no segundo semestre de 2026 com enfoque no ensino colaborativo.

 Unsplah
Tecnologia Há 9 horas

Jovem de 18 anos fatura US$ 1,4 milhão por mês com app de IA

Aos 18 anos, Zach Yadegari faturou cerca de US$ 1,4 milhão por mês com o app de IA Cal AI, criado em casa. O caso, destaque na Exame, mostra o avan...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 10 horas

Ameaças digitais trazem riscos para grandes eventos

Encontros que movimentam informações sensíveis também podem ser alvo de cibercriminosos. Organizações precisam investir em treinamento de equipes, ...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
23° Sensação
0.46 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,705,07 +0,17%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias