Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 15h57
Pesquisa: 77% dos brasileiros querem empreender online
HostGator

Um levantamento divulgado no site Você S/A mostra que 77,2% dos brasileiros entrevistados indicam planos de iniciar um negócio na internet ao longo de 2026. A pesquisa foi aplicada a 500 adultos com acesso à internet, em todas as regiões do país, com índice de confiança de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Segundo a pesquisa, o interesse em empreender digitalmente está associado à expectativa de que 2026 será um ano favorável para iniciativas online. De acordo com o levantamento, nove em cada dez participantes acreditam em um cenário positivo para quem pretende desenvolver atividades empresariais por meio de canais digitais.

Projetos inéditos

Os dados apontam ainda que 60% dos entrevistados planejam iniciar um projeto do zero até dezembro de 2026, enquanto 17,2% projetam ampliar operações já existentes na internet. Essa distribuição evidencia que a maioria dos planos está voltada para novos negócios, com ênfase em oportunidades digitais.

A pesquisa identificou os setores mais citados como promissores pelos participantes. Entre as áreas com maior potencial percebido estão tecnologia e inovação (61%), saúde e bem-estar (51,2%) e moda e beleza (48,2%). Outros segmentos mencionados incluem finanças pessoais e investimentos (40,4%) e educação (35,2%).

Dentro desse contexto, nichos específicos também foram destacados. Marketing de influência foi apontado por 58% dos entrevistados como uma das principais oportunidades de atuação online, seguido por comércio eletrônico, marketplaces e vendas de produtos físicos (52%). Produtos e serviços baseados em inteligência artificial foram citados por 42% dos participantes como uma área com potencial de crescimento.

Desafios na jornada

Os entrevistados indicaram desafios que podem influenciar os planos de empreender. A adoção e atualização em relação a novas tecnologias, em especial inteligência artificial (IA), foi apontada como o principal obstáculo por 63,8% dos respondentes. Outros aspectos mencionados incluem a alta concorrência no ambiente digital (57,6%) e a dificuldade de estabelecer confiança e credibilidade com o público online (42,2%).

O levantamento também abordou competências e recursos considerados diferenciais para quem pretende se destacar no mercado digital. Estratégias envolvendo ferramentas de IA foram citadas por 75,8% dos participantes como um fator importante para obter vantagem competitiva. Habilidades em marketing digital e uso de redes sociais foram mencionadas por 63,4%, e competência em vendas e gestão de tráfego pago por 46%.

Em termos de infraestrutura digital, mais da metade dos entrevistados indicou que contar com um site com domínio próprio e boa hospedagem é uma necessidade para quem quer empreender online. Ferramentas de email marketing também aparecem entre os recursos citados por 43% dos participantes, sugerindo que a comunicação direta com clientes está entre as prioridades dentro das estratégias de negócios digitais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
