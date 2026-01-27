Terça, 27 de Janeiro de 2026
LEGO® Education amplia ensino de computação e IA nas escolas

Nova solução está prevista para ser lançada no segundo semestre de 2026 com enfoque no ensino colaborativo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 15h18
LEGO® Education

A LEGO® Education anunciou uma solução educacional voltada ao ensino de computação e inteligência artificial (IA) para o Ensino Fundamental I e II, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026. A proposta amplia o acesso a essas disciplinas por meio de experiências práticas e colaborativas em sala de aula, alinhadas ao desenvolvimento de competências digitais desde os anos iniciais da educação básica.

Os kits LEGO® Education Computer Science & AI permitem que estudantes explorem conceitos de ciência da computação e IA a partir de atividades que combinam peças LEGO®, hardware interativo e planos de aula estruturados. Os conjuntos são organizados em sequências de aulas investigativas que podem ser integradas ao currículo escolar ou aplicadas de forma independente, conforme o planejamento pedagógico das instituições de ensino.

O lançamento está associado ao relatório global Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education, que analisou a percepção de educadores sobre o ensino dessas áreas em diferentes países. Segundo o estudo, 73% dos professores entrevistados consideram o ensino de ciência da computação essencial para o presente e o futuro dos alunos, enquanto 46% relatam dificuldades em conectar esses conteúdos aos interesses e à realidade dos estudantes.

A solução foi desenvolvida para promover experiências colaborativas e contextualizadas, incentivando a construção, a programação e a criação de interações com IA de forma segura e responsável. Os kits são organizados por faixas de anos escolares, permitindo adequação às diferentes idades e níveis de familiaridade dos alunos com a tecnologia.

No Brasil, a VIVA Inteligência Educacional, área educacional da Santana Import, acompanha o lançamento no contexto da ampliação da educação tecnológica nas escolas.

Segundo Daniel Tiepo, gerente educacional da VIVA Inteligência Educacional, "a solução da LEGO® Education amplia as possibilidades de trabalhar computação e inteligência artificial de forma mais concreta e integrada ao cotidiano escolar. A abordagem colaborativa favorece o engajamento dos alunos e contribui para que conceitos complexos sejam explorados de maneira mais acessível e significativa".

O lançamento dos kits LEGO® Education Computer Science & AI ocorre em um cenário em que educadores buscam novas formas de aproximar conteúdos tecnológicos da realidade dos estudantes. Ao combinar atividades manuais com recursos digitais, a proposta da LEGO® Education se soma a iniciativas voltadas ao fortalecimento de práticas pedagógicas que estimulam pensamento crítico, criatividade e compreensão responsável da tecnologia desde os primeiros anos da formação escolar.

