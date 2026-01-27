Terça, 27 de Janeiro de 2026
Jovem de 18 anos fatura US$ 1,4 milhão por mês com app de IA

Aos 18 anos, Zach Yadegari faturou cerca de US$ 1,4 milhão por mês com o app de IA Cal AI, criado em casa. O caso, destaque na Exame, mostra o avan...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 14h38
Unsplah

Aos 18 anos, o jovem norte-americano Zach Yadegari chamou a atenção do mercado ao alcançar um faturamento mensal estimado em US$ 1,4 milhão com um aplicativo de inteligência artificial desenvolvido no quarto de casa. O app, chamado Cal AI, utiliza IA para identificar alimentos a partir de fotos e estimar calorias consumidas ao longo do dia.

A trajetória foi destaque em reportagem da revista Exame e ganhou repercussão por reunir dois elementos cada vez mais presentes no cotidiano digital: inteligência artificial e empreendedorismo jovem. O projeto, inicialmente criado para resolver uma necessidade pessoal, acabou se transformando em um negócio escalável, com milhões de usuários.

O caso reforça uma tendência observada globalmente: o crescimento de soluções digitais criadas por pequenos desenvolvedores, muitas vezes de forma independente, que conseguem atingir grandes públicos por meio das lojas de aplicativos e das redes sociais.

Tecnologia amplia oportunidades de renda entre jovens

Embora histórias como a de Yadegari não sejam a realidade de todos, o ambiente digital atual oferece diversas possibilidades de geração de renda, especialmente para jovens familiarizados com tecnologia. O desenvolvimento de aplicativos, ferramentas de IA e serviços online está entre os caminhos possíveis.

No entanto, não é necessário criar um aplicativo milionário para começar a ganhar dinheiro pela internet. Existem alternativas mais acessíveis, que permitem gerar renda extra ou complementar ganhos mensais sem grandes investimentos iniciais.

Entre essas opções estão os aplicativos que remuneram usuários por tarefas simples, participação em pesquisas, criação de conteúdo, venda de produtos ou prestação de serviços digitais.

Aplicativos pagos se consolidam como porta de entrada

No Brasil, há plataformas que oferecem recompensas por assistir vídeos, responder questionários, caminhar, indicar novos usuários ou atuar como freelancer em áreas como redação, design e tecnologia.

Segundo um guia publicado no blog da HostGator, existem diversas opções de aplicativos para ganhar dinheiro que podem ser utilizadas por qualquer pessoa, independentemente da idade ou formação técnica. A maioria permite começar de forma imediata e sem custos, o que amplia o acesso principalmente entre jovens em início de carreira.

Embora os valores obtidos nesses apps variem conforme o tempo dedicado e o tipo de atividade, eles vêm sendo utilizados como alternativa de renda extra, especialmente em um cenário de transformação do mercado de trabalho.

