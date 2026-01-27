Terça, 27 de Janeiro de 2026
BKOpen amplia opções de crédito com simulação múltipla

Plataforma conecta clientes a diversas instituições financeiras de forma simultânea, permitindo comparação de propostas em um mercado cada vez mais...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 13h38
BKOpen amplia opções de crédito com simulação múltipla
Wallace Nogueira

O mercado de crédito brasileiro vem registrando expansão nos últimos meses, em meio a um cenário de maior competitividade entre instituições financeiras e busca por soluções digitais que simplifiquem o acesso dos consumidores. Segundo dados do Banco Central, o estoque de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) alcançou R$ 7 trilhões em novembro de 2025, com crescimento de 0,9% no mês. O crédito às pessoas físicas somou R$ 4,4 trilhões, enquanto às empresas chegou a R$ 2,6 trilhões, refletindo uma trajetória de desaceleração, mas ainda em expansão.

Nesse contexto, plataformas de marketplace financeiro têm ganhado espaço ao oferecer alternativas que centralizam a busca por crédito. A BKOpen, criada com o objetivo de reunir diferentes instituições em um único ambiente digital, aposta em um modelo de simulação múltipla para ampliar o poder de escolha do consumidor.

"O que fazemos é um enquadramento inicial. Quando uma instituição financeira fecha a parceria, obtemos com eles o perfil de cliente que aceitam, os chamados critérios de elegibilidade. Assim, conseguimos enviar apenas clientes que atendem a esses requisitos", explica Geraldo Majela, CEO da BKOpen. Ele reforça que a análise de crédito é realizada pelas próprias instituições, cabendo à plataforma apenas encaminhar as propostas.

O funcionamento ocorre quando o cliente responde a perguntas básicas, a plataforma identifica as ofertas compatíveis com seu perfil e disponibiliza as opções. Ao escolher um produto e preencher os dados complementares, a BKOpen envia a proposta simultaneamente para todas as instituições parceiras que se encaixam no perfil obtido.

"Ele preenche uma única proposta, que encaminhamos para todas as instituições de uma vez. Elas retornam com a contraproposta, se aprovarem na análise de crédito. Após, o cliente decide pela melhor proposta e pode realizar a contratação. Ele tem poder de escolha", explica o executivo.

As propostas ficam disponíveis tanto no aplicativo quanto na versão desktop da plataforma, permitindo que o consumidor compare taxas, custo efetivo total (CET), parcelas e demais condições antes de tomar sua decisão.

A transparência é apontada como uma das funcionalidades do modelo. Para o CEO, plataformas como a da BKOpen podem contribuir para um mercado de crédito mais competitivo e claro.

"Um marketplace é criado exatamente para disponibilizar o maior número de ofertantes possível e para que o cliente consiga comparar e comprar aquilo que estiver mais alinhado às suas possibilidades e necessidades. Por isso, acredito que estamos contribuindo para um mercado de crédito mais competitivo e transparente."

No entanto, Majela avalia que, apesar da maior oferta de produtos, o consumidor ainda enfrenta dificuldades para comparar condições de forma prática. "O cliente precisa ficar navegando, procurando e aplicando para várias instituições separadamente. No marketplace, ele acessa inúmeras instituições num mesmo local, envia proposta e pode aplicar para várias de uma só vez", informa.

O cenário nacional reforça a relevância de soluções do segmento. De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, a demanda por crédito no país cresceu 0,63% em novembro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para operações de financiamento pessoal e crédito para consumo.

Já uma pesquisa da Febraban indica que os bancos têm ampliado a oferta de produtos e investido em tecnologia para melhorar a experiência dos clientes, em linha com a digitalização do setor.

Com o avanço da digitalização e a busca por maior autonomia dos consumidores, soluções como a BKOpen podem ganhar cada vez mais espaço no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Para saber mais, basta acessar: http://bkopen.com

