Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fintechs ampliam inclusão financeira no Brasil

A Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025 mostrou que as empresas do setor concederam R$ 35,5 bilhões em 2024, volume que cresce ano a ano, assim...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 17h33

Em meio à crescente confiança dos brasileiros nos serviços oferecidos pelas fintechs, o segmento segue transformando o sistema financeiro brasileiro ao modernizar produtos e serviços, promover a inclusão financeira e estimular a competição. Prova disso é que somente as empresas voltadas à concessão de crédito, de acordo com a Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizada pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e pela PwC Brasil, emprestaram R$ 35,5 bilhões em 2024, montante 68% maior do que o ano anterior.

Ainda segundo o estudo, que analisou a operação de 44 fintechs brasileiras durante o ano retrasado, o número de clientes das fintechs de crédito superou 67,5 milhões de pessoas físicas no período. Nos últimos dez anos, período em que as empresas do segmento começaram a ganhar tração e foram gradativamente amadurecendo suas operações.

"E é importante ressaltar que a maior parte dos clientes das fintechs só conseguiu acessar produtos financeiros pela primeira vez graças a opções mais adequadas à sua realidade. Essa mudança permitiu que brasileiros que ganham de um a três salários mínimos ou micro e pequenas empresas, perfis que historicamente enfrentavam uma série de entraves nas instituições financeiras tradicionais, pudessem usufruir de serviços até então fora de alcance", pontua Claudia Amira, diretora-executiva da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

A executiva destaca ainda que a chegada de novos players e o desenvolvimento de soluções disruptivas apoiadas no uso massivo de tecnologias resultou em um aumento relevante da competitividade, o que impactou as taxas de juros e a qualidade dos serviços oferecidos. "Nosso estudo anual detectou que em quatro das principais categorias de crédito para pessoas físicas — rotativo do cartão de crédito, parcelado do cartão, crédito pessoal não consignado e aquisição de veículos —, as fintechs ofereceram taxas de juros menores do que a média do mercado financeiro tradicional em 2024", afirma Claudia.

Segundo o estudo, entre os principais benefícios que as fintechs trouxeram para os brasileiros na última década, destacam-se:

  • Inclusão financeira: as fintechs promoveram nos últimos dez anos ampla expansão do acesso a serviços financeiros, contribuindo decisivamente para a inclusão financeira;
  • Competição: a concorrência gerada pelas fintechs tem desempenhado papel importante para o aumento da competição, o que impacta positivamente na redução de spreads, margens e taxas de juros aos consumidores finais;
  • Inovação: na busca incessante por melhores produtos e serviços, as fintechs apostam alto no desenvolvimento de novas soluções e na revisão de modelos já consagrados, além de se especializarem em nichos estratégicos, o que permite maior grau de personalização e entendimento do cliente;
  • Uso massivo da tecnologia: desde sempre no centro do modelo de negócios das fintechs, a tecnologia segue aperfeiçoando as operações das fintechs. O último ano, por exemplo, marcou um salto importante na forma como as empresas de crédito digital incorporam novas ferramentas, especialmente no campo da inteligência artificial (IA). De acordo com a Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, 67% das fintechs do setor estão em fase de desenvolvimento ou estudo de soluções baseadas em IA — mais que o dobro em relação ao ano anterior (31%);
  • Agilidade: enquanto instituições financeiras tradicionais ainda operam sistemas mais pesados e menos flexíveis, as fintechs têm se destacado pela agilidade no processamento de grandes volumes de operações, com menor necessidade de intervenção humana.

Na avaliação da diretora-executiva da ABCD, a tendência é que as fintechs sigam ampliando sua participação no mercado e beneficiando mais brasileiros, uma vez que são instituições em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e supervisionadas pelo Banco Central. "Além disso, seguem normas rigorosas de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, assegurando a confiança de seus milhares de atuais e potenciais clientes", finaliza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Na próxima década, 9,5% das funções devem ser automatizadas

Dos postos de trabalho existentes hoje, 9,5% podem ser automatizados ao longo da próxima década, de acordo com dados do relatório “O impacto da IA ...
Tecnologia Há 13 horas

Cibersegurança encara ameaças cada vez mais sofisticadas em 2026

A cibersegurança entra o ano enfrentando novos riscos impulsionados por IAs maliciosas, avanços tecnológicos e ameaças quânticas.

 FreePik
Tecnologia Há 13 horas

Palestra do Sincovaga-SP aborda NR-13 e segurança no varejo

O Sincovaga-SP promove, em 29 de janeiro, palestra híbrida sobre conformidade legal em câmaras frias e tanques de inflamáveis. O evento aborda a NR...

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 13 horas

Inteligência artificial redefine padrões do atendimento

A inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente se consolida como fator essencial para reduzir custos, ganhar produtividade e atender ...

 SISQUAL
Tecnologia Há 14 horas

SISQUAL® WFM apresenta novidades na NRF 2026 em Nova York

Empresa reforça presença internacional e lança solução digital para gestão da força de trabalho

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias