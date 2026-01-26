Terça, 27 de Janeiro de 2026
Na próxima década, 9,5% das funções devem ser automatizadas

Dos postos de trabalho existentes hoje, 9,5% podem ser automatizados ao longo da próxima década, de acordo com dados do relatório “O impacto da IA ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 15h37
Na próxima década, 9,5% das funções devem ser automatizadas
Freepik

A inteligência artificial (IA) veio para ficar. A afirmação é do mais recente relatório da Randstad Research, "O impacto da IA no Mercado Brasileiro", divulgado em janeiro deste ano. O estudo prevê que a tecnologia pode ser responsável pela automação de 9,5% dos postos de trabalho atuais no Brasil, o que representa 9,7 milhões de empregos.

Em paralelo, a adoção dessa tecnologia deve beneficiar 16,9% das funções existentes—um total de 17,3 milhões de empregos—aumentando sua produtividade. É esperado também que a expansão da IA nas empresas seja responsável pela criação de novas oportunidades econômicas, bem como novas profissões e empregos.

As tarefas com maior utilização de linguagem serão as mais impactadas pela IA. Conforme o relatório, funções linguísticas estão relacionadas a 62% do tempo de trabalho, o que coloca funções e setores mais ou menos em exposição.

Para o empresário Murilo Elias, CEO da E-Inov Soluções Tecnológicas, o surgimento da IA generativa teve um reflexo contundente no setor comercial. Uma das soluções de sua empresa, o CRM CNPJ BIZ, trabalha justamente com o recurso de IA generativa para interação com o público, atuando como um SDR Virtual. Ele percebe que as pessoas nem detectam mais a diferença entre humano e máquina nas conversações.

"A IA generativa atingiu um nível de sofisticação de linguagem na qual a linha entre humano e máquina se tornou invisível. Hoje, ela consegue, por exemplo, manter conversas complexas com potenciais clientes via WhatsApp de forma natural, sem que eles percebam que estão interagindo com uma máquina. É por isso que afirmo que a IA é o SDR do futuro: ela traz escala, disponibilidade imediata e precisão para a qualificação de leads, transformando radicalmente a dinâmica do setor comercial", observa.

Novos postos de trabalho

O setor de tecnologia da informação deve liderar a criação de novos postos de trabalho. São esperadas 403,9 mil novas vagas, o que gera um saldo líquido de cerca de 190,7 mil postos de trabalho.

Além da área de TI, outros setores também são citados como tendo potencial para a criação de novos empregos. Entre eles estão: telecomunicações; imprensa, produção de vídeo, TV e rádio; e atividades profissionais, científicas e técnicas. No total, estima-se que sejam criados 7,1 milhões de postos de trabalho que hoje não existem. Isso seria possível devido à economia produtiva gerada pela IA.

O relatório cita ainda que os ganhos em eficiência proporcionados pela IA, em conjunto com outros fatores, como o surgimento de novas indústrias, serviços e modelos de negócios, serão responsáveis por impulsionar a demanda por profissionais com habilidades inéditas. Competências como pensamento criativo, analítico e habilidades específicas em tecnologia são destacadas pelo estudo.

Ganho produtivo

O relatório dá conta de que o ganho produtivo proporcionado pelas automatizações com IA pode elevar o Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 7%. Isso porque a estimativa é de que 18% do trabalho global possa ser automatizado, impactando principalmente as economias mais desenvolvidas.

No Brasil, as projeções de aumento de produtividade devido ao uso de IA superam os 30%. O setor que lidera o ranking, mais uma vez, é o de tecnologia da informação. Nele, o aumento produtivo estimado chega a 40%.

"O que a IA e a automação fizeram foi democratizar o crescimento. Antes, existia uma barreira econômica cruel: para escalar, era preciso inchar a equipe e aumentar custos, o que era inviável ou muito arriscado. A tecnologia virou esse jogo. Hoje, o pequeno empreendedor compete de igual para igual sem uma estrutura gigante. Com a barreira de vendas superada, o verdadeiro diferencial volta a ser o mérito do negócio: a qualidade e a competitividade do preço", pondera Elias.

