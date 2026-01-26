Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cibersegurança encara ameaças cada vez mais sofisticadas em 2026

A cibersegurança entra o ano enfrentando novos riscos impulsionados por IAs maliciosas, avanços tecnológicos e ameaças quânticas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 15h22

A cibersegurança enfrenta um aumento expressivo de riscos em 2026, com ameaças digitais cada vez mais sofisticadas impulsionadas por inteligência artificial (IA), ataques automatizados e vulnerabilidades estruturais da internet. Estudos indicam que malwares e ataques de phishing continuam em crescimento global, e ferramentas de proteção digital registram bloqueios massivos de ameaças diariamente — como mais de 5 bilhões de anúncios intrusivos, quase 40 bilhões de rastreadores e 60 milhões de tentativas de malware bloqueadas por uma solução de proteção online em um único mês.

Nesse cenário, cinco riscos emergentes despontam como elementos centrais de uma nova era de perigos digitais.

Risco da monocultura da internet

A crescente dependência de plataformas centralizadas tem gerado um fenômeno conhecido como monocultura da internet. A ampla adoção de provedores de nuvem, redes de distribuição de conteúdo e suítes de produtividade concentra grande parte da infraestrutura digital em poucos fornecedores, tornando a internet mais suscetível a falhas em larga escala.

"Quando um desses serviços é comprometido, milhões de usuários podem ser impactados simultaneamente. Essa concentração aumenta a atratividade dos ataques, uma vez que pequenos ganhos individuais podem resultar em grandes retornos financeiros para grupos criminosos", explica Adrianus Warmenhoven, especialista em cibersegurança da NordVPN.

A monocultura digital reduz a resiliência proporcionada por sistemas heterogêneos, transformando praticamente qualquer dado em um ativo valioso e, consequentemente, em alvo para ataques. "Episódios recentes demonstraram como falhas ou ataques a grandes provedores podem provocar indisponibilidade generalizada de sites e serviços em escala global", enfatiza Adrianus.

Aumento da desinformação em novos canais

Em 2026, a desinformação digital tende a alcançar níveis ainda mais elevados. Organizações criminosas estruturadas têm investido na disseminação de hábitos inseguros, utilizando influenciadores pagos para enfraquecer a confiança em boas práticas de segurança.

Plataformas de discussão, redes sociais e serviços de streaming tornaram-se ambientes propícios para essas campanhas. Ao promover produtos com padrões de segurança inferiores e ridicularizar medidas de proteção, tais ações contribuem para a fragilização da privacidade e perpetuam ciclos de vulnerabilidade digital.

"Esse cenário se agrava com a disseminação de imagens, áudios e vídeos gerados por inteligência artificial, amplamente distribuídos em redes sociais e aplicativos de mensagens. Esses conteúdos simulam credibilidade e autenticidade, aumentando a exposição dos usuários a golpes e fraudes", comenta Marijus Briedis, CTO da NordVPN.

Vulnerabilidades impulsionadas por IA e ataques acelerados

A inteligência artificial desempenha um papel ambíguo no campo da cibersegurança. Ao mesmo tempo em que fortalece mecanismos de defesa, também amplia o alcance e a eficiência de ataques cibernéticos. Ferramentas baseadas em IA demonstram vulnerabilidades relacionadas ao armazenamento e ao uso de informações sensíveis.

A expectativa para 2026 é de uma intensificação significativa dos ataques alimentados por IA. A evolução tecnológica tem reduzido barreiras técnicas, permitindo que agentes com menor especialização realizem ações mais complexas. Há registros do uso experimental de sistemas autônomos capazes de identificar e explorar vulnerabilidades com mínima intervenção humana, inclusive por grupos criminosos.

Além disso, modelos avançados de IA voltados para atividades maliciosas circulam em mercados clandestinos, ampliando a escala, a velocidade e a eficácia das ofensivas digitais.

Erosão da confiança digital

Com a migração crescente de serviços para ambientes totalmente baseados em nuvem, a confiança digital passa a ocupar um papel central nos debates sobre segurança. Em 2026, a confiança tende a se consolidar como uma das principais barreiras à proteção de dados e identidades.

O avanço de deepfakes, da clonagem de voz e de identidades sintéticas geradas por inteligência artificial tem sido associado a ataques cada vez mais personalizados. No Brasil, esse tipo de fraude registrou crescimento de 126% em 2025, de acordo com o Identity Fraud Report da Sumsub. O país concentrou cerca de 39% dos deepfakes identificados na América Latina, mesmo em um cenário de redução geral das fraudes de identidade. As análises indicam o uso combinado de dados reais e informações fabricadas para acessar contas financeiras, abrir linhas de crédito e contornar sistemas de verificação, o que pode dificultar a identificação desses golpes.

A automação de fraudes e a criação de sites falsos que imitam plataformas legítimas tornam cada vez mais tênue a distinção entre o que é autêntico e o que é fraudulento, ampliando os riscos para indivíduos e organizações.

A viabilidade de ameaças quânticas à cibersegurança

O progresso da computação quântica tem potencial para redefinir o panorama da cibersegurança. Estimativas indicam que o mercado global dessa tecnologia deve ultrapassar a marca de US$ 5,2 bilhões até 2030, impulsionando investimentos e acelerando pesquisas sobre seus impactos em sistemas de proteção digital.

Embora ataques quânticos em larga escala ainda não sejam considerados iminentes, há registros de estratégias conhecidas como "colheita agora, decodificação depois", nas quais dados criptografados são capturados e armazenados com a expectativa de serem descriptografados futuramente por meio de computadores quânticos.

Essa abordagem pode expor décadas de informações confidenciais e tornar obsoletos métodos de criptografia atualmente utilizados, reforçando a necessidade de adoção antecipada de soluções resistentes a ameaças quânticas. Com o aumento da sofisticação e da automação dos ataques, a segurança digital deixa de ser apenas uma questão técnica e passa a assumir uma dimensão social.

"Historicamente, a educação digital concentrou-se no uso de dispositivos e ferramentas. No entanto, o foco desloca-se para a adoção de hábitos consistentes de segurança, frequentemente chamados de higiene digital. Em 2026, a consolidação desses hábitos torna-se um fator decisivo para a proteção de indivíduos, empresas e instituições diante de uma nova geração de riscos digitais", conclui Briedis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 10 horas

Fintechs ampliam inclusão financeira no Brasil

A Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025 mostrou que as empresas do setor concederam R$ 35,5 bilhões em 2024, volume que cresce ano a ano, assim...

 Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Na próxima década, 9,5% das funções devem ser automatizadas

Dos postos de trabalho existentes hoje, 9,5% podem ser automatizados ao longo da próxima década, de acordo com dados do relatório “O impacto da IA ...

 FreePik
Tecnologia Há 13 horas

Palestra do Sincovaga-SP aborda NR-13 e segurança no varejo

O Sincovaga-SP promove, em 29 de janeiro, palestra híbrida sobre conformidade legal em câmaras frias e tanques de inflamáveis. O evento aborda a NR...

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 13 horas

Inteligência artificial redefine padrões do atendimento

A inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente se consolida como fator essencial para reduzir custos, ganhar produtividade e atender ...

 SISQUAL
Tecnologia Há 14 horas

SISQUAL® WFM apresenta novidades na NRF 2026 em Nova York

Empresa reforça presença internacional e lança solução digital para gestão da força de trabalho

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias